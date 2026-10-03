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F1 Bahrain: Verstappen si riaccende con la pole, che partenza con Hamilton a fianco!

Formula 1
di Riccardo Ventura
F1 Bahrain: Max Verstappen in pole
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Max Verstappen si è riacceso con una Red Bull tornata a ruggire. Sul tracciato malese di Sepang, sede del GP del Bahrain,. il fuoriclasse olandese firma la quarantanovesima pole position in carriera in Formula 1. Un giro impeccabile, da vero campione, con una monoposto finalmente all'altezza.
Il GP che scatta domenica alle 09, ora italiana, promette una partenza fiammeggiante. Perchè in prima fila c'è anche Lewis Hamilton cha ha chiesto tutto alla sua Ferrari e punta decisamente in alto. Max vs Lewis è un duello che torna in scena: anche qui in Malesia ci sono dei conti in sospeso fra i due, anche se la F1 mancava da ben nove anni.
La Red Bull è andata forte anche con Iscak Hadjar che però dovrà scontare cinque posizioni sulla griglia per aver cambiato componenti alla Power Uniti. Andrea Kimi Antonelli sale così in terza piazza e vicino a lui in seconda fila ci sarà l'altra Ferrari di Charles Leclerc. La terza fila è tutta papaya visto che vede Lando Norris davanti al suo compagno Oscar Piastri.

Russell solo settimo 

Male George Russell che con l'altra Mercedes non va oltre la settima casella e ringrazia la penalità inflitta al franco-algerino. Scivola quindi in ottava piazza Hadjar che ha mostrato comunque molta solidità e nel GP proverà una gara tutta d'attacco. Pierre Gasly con la Alpine si prende la nona posizione davanti ad un ottimo Gabriel Bortoleto. Molto bravo il brasiliano della AUDI, che ha svolto una qualifica egregia.
Una qualifica tutto sommato positiva per la Aston Martin che passa con entrambi i suoi alfieri la Q1, mentre è tristemente in fondo alla griglia la Cadillac. La magia questa volta alla Racing Bulls non riesce e resta fuori dalla Q3. Il GP sarà condizionata dall'usura delle gomme. Il sogno dei piloti sarebbe la pioggia ma pare che loro e anche gli appassionati di Formula 1 dovranno aspettare ancora, prima di riavere una gara sul bagnato.

Griglia di partenza GP del Bahrain 

Qualifica

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Foto: social Formula 1
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