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Pecco Bagnaia si ricorda di Noriyuki Haga: in MotoGP il casco dedicato al mito Superbike

MotoGP
di Alessio Piana
Pecco Bagnaia
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Il Gran Premio del Giappone al Mobility Resort Motegi evoca piacevoli ricordi a Pecco Bagnaia. Proprio qui, lo scorso anno, la sua ultima vittoria in una gara "lunga" della MotoGP, mentre nel 2017 in questa trasferta si assicurò aritmeticamente il riconoscimento di "Rookie of the Year" della classe Moto2, prefigurando la conquista del titolo iridato (con annessa vittoria a Motegi) del 2018. La terra del Sol Levante è nel cuore del tre volte Campione del Mondo, il quale ha deciso di onorare l'evento con una dedica speciale ad un mito del motociclismo giapponese.

OMAGGIO A NORIYUKI HAGA

Pecco Bagnaia correrà infatti con un casco replica di Noriyuki Haga, uno dei suoi primi beniamini d'infanzia. Nello specifico il Ducatista porterà in dote i colori del casco di "Nitronori" del 1999, comunicando al diretto interessato questo suo omaggio (particolarmente gradito) nei giorni scorsi. Curiosamente, un due volte campione del Mondo MotoGP omaggia in uno dei GP più iconici un grande mito della Superbike di anni fa.

GLI INIZI CON IL 41

Anche per Noriyuki Haga, oltre che per un curioso calcolo tra la propria data di nascita e quella di sua sorella Carola, Pecco Bagnaia fino al 2012 corse tra le Minimoto fino al CEV Moto3 con il numero 41. Accantonato soltanto con il passaggio al Mondiale Moto3 (scegliendo il 4, in seguito dal 2014 al 2016 il 21), in quanto all'epoca occupato da Brad Binder.

IL GIAPPONE E PECCO BAGNAIA

L'iridato MotoGP 2022 e 2023 ha un particolare legame con il Giappone, tra il desiderio (mai nascosto) di correre un giorno la 8 ore di Suzuka e l'origine del proprio rinomato claim "GoFree". Enunciato per la prima volta da una sua tifosa proprio a Motegi, ripreso e veicolato al mondo accompagnandolo nella conquista di tutti i suoi 3 titoli mondiali tra Moto2 e MotoGP.

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