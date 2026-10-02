MotoGP Giappone, classifica FP1: Marquez top, incidente e weekend finito per Nakagami

Subito duello Ducati-Aprilia nelle FP1 a Motegi: c'è il campione in carica in vetta, i rivali inseguono a breve distanza. Nakagami KO.

La prima sessione di prove libere MotoGP del Gran Premio del Giappone è andata in archivio. Il miglior tempo è di Marc Marquez , che ha concluso in 1'44"073 precedendo di 99 millesimi l'Aprilia di Jorge Martin e di 133 quella di Marco Bezzecchi. I tre piloti che sono davanti nella classifica generale sono subito protagonisti, anche se i veri valori dovrebbero emergere solamente nelle Prove del pomeriggio, dato che al mattino la prima parte del turno è stata sostanzialmente inutile a causa delle condizioni della pista. Tutti i team hanno ancora tanto lavoro da fare sul nuovo asfalto di Motegi.

A Motegi il nuovo asfalto è un'incognita

A inizio turno le condizioni della pista non erano quelle ideali, era umida e girare comportava dei rischi. In curva 11 Bezzecchi ha rischiato di cadere, cosa successa poi a Takaaki Nakagami, finito al Centro Medico a causa del forte impatto sulla spalla sinistra. Purtroppo, il giapponese wild card Honda ha subito una frattura alla clavicola sinistra ed è stato dichiarato non idoneo per il weekend: dovrà essere operato. Nei primi 15 minuti solamente tre piloti avevano segnato dei tempi: Chantra, Razgatlioglu e Miller. Poi man mano sono entrati in azione anche gli altri.

Paolo Bonora, race manager di Aprilia Racing, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport MotoGP a inizio FP1: "Punto interrogativo per tutti il nuovo asfalto, ci sono tutti i riferimenti da rifare rispetto al passato. Sembra un asfalto fatto estremamente bene, è bello liscio e compatto. Probabilmente in condizione di asciutto avrà un grip molto buono, però in condizione di bagnato è quasi più scivoloso di un asfalto usurato".

Anche Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha parlato a Sky Sport MotoGP a circa 15 minuti dalla fine del turno: "Marquez e Bagnaia si sono lamentati delle stesse cose. Hanno alcuni problemi in frenata e in entrata di curva, e anche in accelerazione, dove la moto va un po' larga. Ma è il primo turno e con asfalto nuovo, penso che le condizioni non abbiano fatto spingere forte i piloti. Non c'è nessun problema con i freni. Il problema che rendeva difficile frenare la moto in Austria è stato individuato, credo e spero che non succeda più".

MotoGP Giappone 2026, risultati FP1: tempi e classifica

Dietro al trio Marquez-Martin-Bezzecchi c'è Alex Marquez con la Ducati del team BK8 Gresini, che precede la Honda LCR di Johann Zarco e la Yamaha di Fabio Quartararo. Il francese vorrebbe tanto riuscire a rimanere in quella posizione nel resto del weekend, ma difficilmente la sua M1 gli consentirà di stare in top 6 a Motegi.

Ottavo tempo per Pecco Bagnaia, dominatore del weekend MotoGP in Giappone nel 2025 e determinato a fare bene anche nel 2026. Appena dietro di lui c'è Fabio Di Giannantonio, mentre Pedro Acosta chiude la top 10. Il pilota KTM ha grande voglia di confermarsi competitivo dopo la vittoria nel GP d'Austria . Le FP1 di stamattina dicono ancora poco.

MotoGP Giappone 2026, risultati FP1: tempi e classifica a Motegi