Carico e determinato per il suo evento dell'anno: Ai Ogura si presenta al GP Motegi con intenzioni chiare.

Ai Ogura vuole essere grande protagonista. Riparte da un precedente anonimo per guai fisici: una Sprint di resistenza ed il forfait domenica per un infortunio alla mano destra riportato proprio nel GP precedente. Ora sta bene, al solito non è prolisso nelle dichiarazioni ma non c'è nessuna "timidezza" nelle risposte: un intero paese guarda a lui, l'unico giapponese in classe regina e già nella storia, e Ogura è determinato a non deludere le aspettative. Un vero peccato che la situazione nella classifica generale piloti si sia complicata con l'infortunio che l'ha costretto a saltare due gare, ma la velocità non è scomparsa. Ha già vinto in casa in Moto2, il grande sogno sarebbe almeno salire sul podio in MotoGP, se non di più... Ecco perché il pilota Trackhouse ha già chiarito che non guarderà in faccia a nessuno, neanche ai colleghi Aprilia in lizza per il titolo. Il Gran Premio di casa ( qui gli orari ) è un appuntamento importante, stavoltavuole essere grande protagonista. Riparte da un precedente anonimo per guai fisici: una Sprint di resistenza ed il forfait domenica per un infortunio alla mano destra riportato proprio nel GP precedente. Ora sta bene, al solito non è prolisso nelle dichiarazioni ma non c'è nessuna "timidezza" nelle risposte: un intero paese guarda a lui, l'unico giapponese in classe regina e già nella storia, e Ogura è determinato a non deludere le aspettative. Un vero peccato che la situazione nella classifica generale piloti si sia complicata con l'infortunio che l'ha costretto a saltare due gare, ma la velocità non è scomparsa. Ha già vinto in casa in Moto2, il grande sogno sarebbe almeno salire sul podio in MotoGP, se non di più... Ecco perché il pilota Trackhouse ha già chiarito che non guarderà in faccia a nessuno, neanche ai colleghi Aprilia in lizza per il titolo.

Ogura carico: "Questo è l'obiettivo"

Un pizzico di storia: l'ultimo podio di un giapponese in top class nel GP Giappone (non in generale in MotoGP, solo in questo specifico evento) è lontano ben 22 anni. Era il 19 settembre 2004, sempre a Motegi, quando il pubblico di casa ha potuto festeggiare la vittoria di Makoto Tamada ed il 3° posto di Shin'ya Nakano. Ora c'è un altro giapponese in classe regina e chiaramente le aspettative sono piuttosto alte, il beniamino del Sol Levante lo sa bene. "In questa stagione abbiamo dimostrato di essere veloci" ha sottolineato Ai Ogura nel corso della conferenza stampa del giovedì che precede i primi turni. Non manca il rammarico, visto che ha compromesso la sua rincorsa al vertice della classifica generale: "È un peccato che mi sia infortunato prima di Aragon e abbia dovuto saltare due gare. Ma abbiamo subito ritrovato la nostra velocità dopo l'infortunio in Austria".

Adesso tocca all'evento di casa, il più importante dell'anno per lui e fortunatamente l'infortunio è alle spalle. Dopo la storica vittoria del 2022 ed i due secondi posti successivi ottenuti sempre in Moto2, categoria che l'ha consacrato con l'iride 2024, è arrivato l'intoppo al primo anno in MotoGP, un guaio ad una mano proprio nel momento peggiore... Quest'anno Ogura è incappato in un nuovo infortunio, ma non adesso, e gli obiettivi chiaramente sono ambiziosi. Può ripetere i capolavori della Moto2? "Non so se ci riusciremo o meno, ma questo è l'obiettivo, quindi faremo tutto il possibile." Incalzato su eventuali considerazioni, come ad esempio trovarsi vicino Bezzecchi e Martin, quindi i colleghi Aprilia in lizza per il titolo, Ogura si sbottona un po' di più: "Farò la mia gara e, se dovrò superare Bez o Jorge, li supererò". Sintetico ma chiarissimo.