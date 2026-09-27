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GP Giappone, alzataccia garantita: guida completa agli orari TV e streaming

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 27 settembre 2026 alle 21:15
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Verso il Gran Premio del Giappone, pronti per l'alzataccia? Tutti gli orari TV e streaming delle tre categorie.
Il Motomondiale lascia l'Europa per le trasferte asiatiche e in Australia. Si comincia con Motegi in Giappone, pronti per le notti in bianco? Se volete seguirvi tutte le categorie si comincia attorno alle 2:00 ora italiana, arrivando alle gare sabato alle 8:00 (MotoGP Sprint) e domenica a partire dalle 4:00. Si riprende col duello Aprilia vs Ducati, ma con grande attenzione al binomio Acosta-KTM, ancora di più dopo il trionfo a Spielberg. In classe regina ricordiamo la wild card Honda del tester giapponese Takaaki Nakagami ed il thailandese Somkiat Chantra in sostituzione di Joan Mir.
Non mancano volti nuovi e orientali anche in Moto3: in Snipers Team debutta il thailandese Kiattisak Singhapong, schierato fino a fine anno al posto di Nicola Carraro, mentre BOE Motorsports porta all'esordio il giapponese Ryota Ogiwara. Di seguito tutti gli orari della prima tappa asiatica: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). TV8 invece procede con le "semidifferite": diretta solo per qualifiche e Sprint, differita invece per le tre gare della domenica.

GP Giappone, gli orari Sky Sport 

Venerdì 2 ottobre
2:00-2:35 Moto3 Prove Libere 1
2:50-3:30 Moto2 Prove Libere 1
3:45-4:30 MotoGP Prove Libere 1
6:15-6:50 Moto3 Prove
7:05-7:45 Moto2 Prove
8:00-9:00 MotoGP Prove
Sabato 3 ottobre
1:40-2:10 Moto3 Prove Libere 2
2:25-2:55 Moto2 Prove Libere 2
3:10-3:40 MotoGP Prove Libere 2
3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
5:45-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
8:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 4 ottobre
2:40-2:50 MotoGP Warm Up
4:00 Moto3 Gara – 17 giri
5:15 Moto2 Gara – 19 giri
7:00 MotoGP Gara – 24 giri

La programmazione TV8 

Sabato 3 ottobre (diretta)
 3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
5:45-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
8:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 1 marzo (differita)
11:05 Moto3 Gara – 17 giri
12:20 Moto2 Gara – 19 giri
14:05 MotoGP Gara – 24 giri

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