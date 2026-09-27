Aragon "di fuoco": trionfi azzurri, colpi di scena e un campione MotoJunior

I nostri portacolori si fanno notare con vittorie e podi, viene incoronato un campione, non mancano problemi. Com'è andato il round MotoJunior ad Aragon.

Alessandro Morosi (Moto2) e Lorenzo Pritelli (Moto4) sono gli eroi tricolori in trionfo, a referto anche podi per Giulio Pugliese (Moto3), Edoardo Savino (Moto4) e Jacopo Cretaro (Stock). Un aggiornamento delle 18:15 ci dice invece che il nostro portacolori diventa vincitore della gara unica Stock dopo la squalifica dello spagnolo in trionfo! Ma l'unico titolo certo è quello di Milan Pawelec, che dopo lo zero di Gara 1 per guaio tecnico trionfa in Gara 2 e chiude i conti: campione europeo Moto2, il bis dopo il 2025. Non mancano problemi, colpi di scena, moto a fuoco, incidenti... Ecco com'è andata. Vittorie azzurre, colpi di scena, fuoco e fiamme (letteralmente!) ad Aragon , un titolo MotoJunior assegnato ed altri tre rinviati all'ultimo appuntamento a Misano.(Moto2) e(Moto4) sono gli eroi tricolori in trionfo, a referto anche podi per(Moto3),(Moto4) e(Stock). Un aggiornamento delle 18:15 ci dice invece che il nostro portacolori diventa vincitore della gara unica Stock dopo la squalifica dello spagnolo in trionfo! Ma l'unico titolo certo è quello di, che dopo lo zero di Gara 1 per guaio tecnico trionfa in Gara 2 e chiude i conti: campione europeo Moto2, il bis dopo il 2025. Non mancano problemi, colpi di scena, moto a fuoco, incidenti... Ecco com'è andata.

Europeo Moto2

Gara 1 è il momento dei colpi di scena e di una prima volta per un nostro pilota. Nell'ordine: Eric Fernandez ha problemi in griglia, scatta dalla pit lane, fino all'esplosione del motore della sua Boscoscuro. Ma non sarà l'unico: la sfortuna colpisce anche Milan Pawelec, in lotta al vertice e fuori dalla corsa proprio per un'intensa fumata bianca dalla sua KALEX! La battaglia infine si rivelerà un acceso testa a testa tra Alessandro Morosi e Harrison Voight, fino al guizzo vincente dell'italiano che scatena la festa sua e del team Eagle-1 per la prima super vittoria in campionato. Ma Milan Pawelec riparte ancora più scatenato, vuole chiudere i conti: il testa a testa finale col primo rivale Unai Orradre viene vinto di forza. È l'apoteosi, il polacco è l'unico campione di questo round e si assicura il secondo titolo di categoria in due anni.

Moto4 EC

Alvaro Lucas non chiude i conti ad Aragon, è tutto rinviato al gran finale di Misano. La gara unica odierna è come sempre una battaglia campale tra gli agguerriti protagonisti della categoria, compresi i nostri Lorenzo Pritelli, autore ieri della pole position, ed Edoardo Savino. Alla fine si impone di forza proprio il poleman e col 5° posto di Alvaro Lucas tiene ancora vivo il campionato, almeno fino a Misano: i due unici contendenti rimasti sono separati da 22 punti, con una gara rimasta da disputare. Podio completato da Mateo Marulanda e da Edoardo Savino, a referto nei 10 anche il rookie Leonardo Casadei e Cristian Borrelli. In seguito arrivano due warning per procedura errata in griglia di partenza, una per Edoardo Bertola e l'altra per il francese Enzo Bellon.

Moto3 Jr

Nemmeno qui è finita. Carlos Cano scattava dalla pole position e comunque il suo compito l'ha fatto in particolare nella prima gara. A referto nei primi giri un bruttissimo incidente del leader provvisorio Fernando Bujosa (tutto intero), evitato di un soffio da chi seguiva, e purtroppo sarà a terra anche Leonardo Zanni. Avremo poi proprio Cano in trionfo alla fine di una battaglia di gruppo serratissima, con l'agguerrito indonesiano Kiandra Ramadhipa 2° e Giulio Pugliese che completa il podio. Gara 2 è una cocente delusione per Singhapong, appena annunciato in Snipers Team nel Mondiale Moto3 fino a fine 2026 al posto di Carraro: il thailandese nelle prime battute era al comando e stava impostando una netta fuga, ma ecco la scivolata... Alla fine trionfa Fernando Bujosa su Giulio Pugliese e Yaroslav Karpushin, Carlos Cano 5° rinvia la festa a Misano: +43 su Pugliese e +44 su Karpushin, ma due gare da disputare. La matematica tiene ancora tutto aperto.

Europeo Stock

Gara unica con vari colpi di scena: cadute, problemi tecnici, un ritorno al box per un pezzo di carena penzolante, fino ad una moto letteralmente in fiamme. Di colpo poi Yeray Ruiz, poleman e maggior rivale di Lorenzo Fellon per il titolo, si blocca... Per poi riuscire a ripartire, ma dalla 13^ posizione. Sembra il cambio in folle, un piccolo intoppo momentaneo che costa molto caro in termini di punti in classifica! È battaglia serrata, solo al traguardo si sa la classifica del podio, anzi no, non manca l'incertezza a lungo anche dopo. Arriva la prima vittoria di David Jimenez su Jacobo Hinojosa e Jacopo Cretaro, ma di colpo il secondo classificato scende in P6 per penalità, l'italiano è 2° e viene promosso il leader Lorenzo Fellon in P3. Non basta per il titolo: ha 15 punti di vantaggio e una gara da disputare, tutto rinviato a Misano. Ma ore dopo ecco un nuovo colpo di scena: Jimenez squalificato per moto sottopeso, Jacopo Cretaro diventa il vincitore della gara con Lorenzo Fellon 2° e arriva il podio per il tedesco Mitja Borgelt.