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Supersport Cremona: Alcoba doppietta Kawasaki, Arenas mette le mani sul Mondiale

In Pista
di Paolo Gozzi
domenica, 27 settembre 2026 alle 14:48
Supersport Cremona: Jeremy Alcoba vince anche gara 2
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Jeremy Alcoba ha sbancato la Supersport a Cremona aggiudicandosi anche gara 2 con la Kawasaki 632. Festa grande nel team Puccetti, formazione ufficiale della marca di Akashi che qui giocava in casa. Albert Arenas ha perso di nuovo il confronto diretto, ma ha il Mondiale nel mirino: ha 84 punti di margine su Valentin Debise su 100 disponibili. quindi la festa Yamaha può già cominciare
Il faccia a faccia fra Alcoba e Arenas a Magny Cours era finito con un contatto costato la gara ad entrambi con coda di inevitabili polemiche. In gara 1 il pilota Kawasaki aveva risolto la sfida un pò con le cattive, stavolta il sorpasso a due giri dalla fine è stato al burro: scia in rettilineo e staccata senza appello. A quel punto, con la gomma posteriore ormai andata, Arenas avrebbe dovuto rischiare l'indicibile per accendere l'orgoglio. Invece ha usato la testa e come il giorno precedente ha pensato al Mondiale che ormai è in tasca. Nelle quattro gare che restano gli basta un terzo posto per chiudere i giochi.

Arenas vuole la Superbike

L'ex pilota Moto2, 30 anni, ha vinto solo tre gare su venti disputate in Supersport, ma è salito sedici volte sul podio, sciorinando quindi una consistenza pazzesca. In una categoria piena di candidati alla vittoria come questa, è la strategia fondamentale per puntare al risultato finale. Arenas ha già vinto il Mondiale in Moto3, e nella serie cadetta della derivate dalla serie ha fatto subito la differenza. Adesso vuole la Superbike, vista l'età è una richiesta comprensibile. La Yamaha però, dopo l'arrivo di Jack Miller, al momento non ha una YZF-R1 disponibile da offrire. La concorrenza incombe?

Filippo Farioli coi fiocchi

Dopo il podio di sabato l'ex Moto3 si è espresso di nuovo ad alto llivello, finendo ai piedi del podio. Anche se Tom Booth-Amos e la Triumph, a lungo al comando, erano fuori portata, Filippo Farioli confeziona un fine settimana coi fiocchi. Cremona invece non ha portato molta fortuna a Valentin Debise, costretto al quinto posto e ormai virtualmente fuori dai giochi. La ZXMoto ha vinto sei gare al debutto, è un viatico eccezionale considerando che si tratta di un Costruttore al debutto: ai 200 dipendenti arrivati dalla Cina insieme al patron Zangh Xue va bene così.

Volata finale

Restano due round da correre anche per il Mondiale Supersport. Le tappe decisive saranno ad Estoril, in Portogallo (10-11 ottobre) e gran finale a Jerez (Spagna) la settimana successiva. I punti ancora disponibile sono 100: Arenas può mettere lo spumante in ghiaccio.
Supersport Cremona: classifica gara 2
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diPaolo Gozzi

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