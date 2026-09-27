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Formazione che corre: Italtrans Moto2, lezione di motorsport agli studenti di E-Racing

Storie di Moto
di Diana Tamantini
domenica, 27 settembre 2026 alle 12:10
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Giovani ingegneri crescono: Italtrans forma E-Racing Bergamo tra dati, gestione team e visione professionale del racing in un incontro prezioso.
Imparare da chi ha una grande esperienza "sul campo" è quell'elemento prezioso in più che non si studia sui libri. I ragazzi del progetto universitario E-Racing Bergamo hanno avuto questa occasione nei giorni scorsi grazie alle personalità di spicco di Italtrans Racing Team (Livio Suppo, Roberto Brivio e non solo), squadra di livello mondiale tra Moto2 e Rally/Rally Raid. Un'occasione concreta per un confronto tra il mondo universitario e quello professionale, un aspetto fondamentale per favorire la crescita di quello che dev'essere il futuro nel motorsport. Non bastano solo i piloti, c'è un mondo importantissimo dietro le quinte che va seguito e supportato, come dimostrano anche altre storie che vi abbiamo raccontato: il Politecnico di Torino, sia con la sfida 2WheelsPoliTo nel CIV che con la collaborazione diretta con le scuole, e quest'anno il Politecnico di Milano, al debutto ufficiale nel Campionato Italiano Velocità con ragazzi dell'università. Ma torniamo alla giornata tra la struttura di Calcinate (Bergamo) ed i ragazzi dell'università proprio del capoluogo lombardo.

Il progetto universitario E-Racing Bergamo 

Nato nel 2022, coinvolge studenti di ingegneria, economia e marketing nella realizzazione di una monoposto elettrica per la Formula SAE, competizione internazionale dedicata agli studenti universitari. Ma la sfida non si limita alla progettazione della vettura: gli studenti sono chiamati a gestire anche persone, risorse, fornitori, partner, scadenze, sostenibilità, business plan e comunicazione, sperimentando su scala universitaria molte delle dinamiche proprie di un'organizzazione professionale del motorsport. In sostanza, devono essere capaci di gestire qualsiasi ambito richiesto nel motorsport. La collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e Confindustria Bergamo dimostra come sia fondamentale creare un collegamento diretto tra mondo universitario e imprese del territorio, per garantire un futuro concreto a questi studenti.
Da Italtrans Racing Team è sicuramente arrivato un aiuto prezioso, grazie alla condivisione dell'esperienza maturata in tanti anni ai massimi livelli del motorsport internazionale. Durante l’incontro gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la struttura e l’organizzazione di una squadra impegnata nel Motomondiale, scoprendo le differenti professionalità che lavorano dietro le quinte e approfondendo gli aspetti tecnici, gestionali e organizzativi che caratterizzano un weekend di gara. A condividere la propria esperienza sono stati Livio Suppo (Racing Consultant), Roberto Brivio (Operations Manager), Davide Brambilla (Crew Chief), Fabrizio Greco e Alessandro Colombo (Data Engineer), questi lato Motomondiale, ma insieme a loro c'era anche Marco Arnoletti, Vehicle Chief Engineer per Bugatti e navigatore per Italtrans Racing Team al Rally Raid Dakar.

Incontro tra studi e realtà

Italtrans Racing Team ha raccontato agli studenti come è strutturato e come lavora un team impegnato nel Mondiale, come si sviluppa un weekend di gara e quali sono le attività che, sessione dopo sessione, vengono svolte all’interno del box. Dal lavoro di analisi dei dati e della telemetria, fino alla gestione operativa della squadra, il confronto ha permesso di mostrare ai ragazzi la varietà delle professionalità che compongono un Racing Team moderno e i differenti percorsi attraverso i quali competenze tecniche, ingegneristiche e organizzative possono trovare applicazione nel motorsport. Un approfondimento è stato dedicato inoltre alle dinamiche della Moto2, dalle principali caratteristiche della categoria e del suo regolamento agli aspetti tecnici delle moto, offrendo ai ragazzi una visione più completa del lavoro che si cela dietro alla performance in pista.
La giornata è proseguita con la visita al reparto corse di Italtrans Racing Team, dove gli studenti hanno potuto entrare nel cuore operativo della squadra e vedere da vicino gli spazi e gli strumenti di lavoro.L’incontro avrà anche un seguito concreto sul piano formativo. Italtrans Racing Team offrirà infatti a uno studente dell’Università degli Studi di Bergamo l’opportunità di sviluppare la propria tesi di laurea magistrale in collaborazione con la squadra. Un ulteriore punto di contatto tra mondo universitario e motorsport professionistico, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle competenze e alle professionalità del racing e contribuire alla formazione di chi potrà farne parte in futuro.

L'opinione di Laura Bertulessi

“Siamo molto felici di aver accolto nella nostra sede i ragazzi di E-Racing Bergamo. Trovo particolarmente bello che, pur partendo da esperienze e dimensioni diverse, ci siano tanti punti in comune tra il loro progetto e il nostro lavoro: organizzazione, competenze, responsabilità e soprattutto capacità di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. Per Italtrans è importante poter condividere l’esperienza maturata in tanti anni di competizioni e, allo stesso tempo, creare occasioni di confronto con giovani che stanno costruendo oggi il proprio futuro professionale. Mi auguro che questa giornata possa rappresentare per loro uno stimolo in più per continuare a credere nel percorso che hanno intrapreso.”
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