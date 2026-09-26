La rivoluzionaria CAKE Ösa che ha cambiato le regole della mobilità urbana

La CAKE Ösa ha un'idea di fondo innovativa e particolare: vi raccontiamo perché, la storia e le caratteristiche principali.
Qualche anno fa la casa svedese CAKE ha immesso sul mercato una moto elettrica certo molto particolare, la Ösa. La prima comparsa ufficiale è nel novembre 2019, un'anteprima mondiale all'EICMA di Milano, per poi iniziare le consegne sul mercato nella primavera del 2020. Un'utilitaria decisamente innovativa, ecco perché.
Come nasce la CAKE Ösa
Un modello da tempo libero o da lavoro, nato da una domanda: la ricerca di una soluzione differente per muoversi in città, visto che molte aree urbane stavano cominciando a limitare la circolazione di automobili a benzina e diesel. L'azienda, fondata da Stefan Ytterborn nel 2016 a Stoccolma, coglie subito la palla al balzo, puntando tutto su un'idea di fondo differente: l'ispirazione è infatti il banco da lavoro in una officina. Questo con lo scopo di venire incontro a ogni esigenza di trasporto per chi vive in città, dalle consegne a domicilio agli attrezzi di un artigiano a quell'impiegato che ha 'solo' un computer come peso da portare. Il nome Ösa è indicativo: "spostare con facilità", una parola del dialetto dell'isola di Gotland, una tradizione ferrea all'interno dell'azienda svedese. Come tutte le innovazioni, anche questo "strano incrocio tra una bicicletta e un motorino da lavoro" non viene visto di buon occhio, finché non inizia a vincere premi prestigiosi a livello mondiale, come il Red Dot Design Award o l'iF Design Award nel 2020.
Caratteristiche principali
Il telaio in alluminio a barra unica, come detto per ogni esigenza di trasporto, permettendo di agganciare e combinare oltre 1000 accessori/pesi differenti, dai cestini alle borse, dai sedili da passeggero ai portapacchi. La sua capacità di carico arriva a 150-160 kg, includendo il pilota, un eventuale passeggero e tutti i pesi sulla barra. La batteria include anche uscite USB e prese di corrente, rendendo questa moto elettrica una sorta di generatore portatile per qualsiasi cosa, che si tratti di attrezzi da lavoro, computer, fino all'attrezzatura per i DJ. Il suo peso varia dai 65 kg, senza batteria, fino ad arrivare a 87 oppure 97,5 kg, questo in base alla taglia della batteria installata. Esistono due specifiche principali di questo modello, la Ösa Flex e la Ösa+, con un'idea di fondo
chiaramente comune ma con qualche piccola differenza. Il primo, una sorta di "cinquantino", ha una batteria da 2,5 kWh, raggiunge i 45 km/h e ha un'autonomia di 92 km. Il secondo, un equivalente di un 125, ha una batteria da 3,5 kWh, supera i 90 km/h e ha un'autonomia di 111 km.
-> Ulteriori dettagli su ridecake.com