La rivoluzionaria CAKE Ösa che ha cambiato le regole della mobilità urbana

La CAKE Ösa ha un'idea di fondo innovativa e particolare: vi raccontiamo perché, la storia e le caratteristiche principali.

Qualche anno fa la casa svedese CAKE ha immesso sul mercato una moto elettrica certo molto particolare, la Ösa. La prima comparsa ufficiale è nel novembre 2019, un'anteprima mondiale all'EICMA di Milano, per poi iniziare le consegne sul mercato nella primavera del 2020. Un'utilitaria decisamente innovativa, ecco perché.

Come nasce la CAKE Ösa

Un modello da tempo libero o da lavoro, nato da una domanda: la ricerca di una soluzione differente per muoversi in città, visto che molte aree urbane stavano cominciando a limitare la circolazione di automobili a benzina e diesel. L'azienda, fondata da Stefan Ytterborn nel 2016 a Stoccolma, coglie subito la palla al balzo, puntando tutto su un'idea di fondo differente: l'ispirazione è infatti il banco da lavoro in una officina. Questo con lo scopo di venire incontro a ogni esigenza di trasporto per chi vive in città, dalle consegne a domicilio agli attrezzi di un artigiano a quell'impiegato che ha 'solo' un computer come peso da portare. Il nome Ösa è indicativo: "spostare con facilità", una parola del dialetto dell'isola di Gotland, una tradizione ferrea all'interno dell'azienda svedese. Come tutte le innovazioni, anche questo "strano incrocio tra una bicicletta e un motorino da lavoro" non viene visto di buon occhio, finché non inizia a vincere premi prestigiosi a livello mondiale, come il Red Dot Design Award o l'iF Design Award nel 2020.

Caratteristiche principali