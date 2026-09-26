Per tutto il campionato Nicolò Bulega ha fatto un sol boccone del compagno di box Iker Lecuona ma il vento è cambiato proprio nel week end della festa Mondiale annunciata. Lo spagnolo aveva fatto il fenomeno alla vigilia e in gara 1 ha sbaragliato costringendo il dominatore per la prima volta sulla difensiva.

"Se vedo che Iker ne ha di più non prenderò rischi" aveva anticipato Nicolò prima del via. Una dichiarazione onesta perchè in pista è andata esattamente così. La strategia è chiara: Bulega sarà campione qui a Cremona con due round d'anticipo anche finendo dietro il compagno nelle prossime due sfide. Iker è scattato indiavolato dalla pole, Bulega ha retto l'urto per quattro giri, rispondendo colpo su colpo al ritmo del rivale. Dopo prove tormentate, con due cadute che avevano condizionato entrambe le sessioni del venerdi, Nicolò ha tirato i remi in barca, mollando l'osso per la prima volta dopo 27 corse di battaglia. Nell'unica sconfitta, a Donington sempre in gara 1, se l'era giocata fino all'ultima curva. Qui tanto valeva non complicarsi la vita. Il vantaggio scende a 141 punti, quindi la festa è solo rinviata.

Un messaggio a Morbidelli

Franco Morbidelli sostituirà Nicolò Bulega nello scambio fra team Aruba e VR46 MotoGP. L'ex iridato Moto2 si infila nella tana del serpente, perchè Iker Lecuona sta alzando progressivamente l'asticella, di che pasta è fatto l'ha fatto capire anche nelle ottime comparsate MotoGP con il team Gresini. In Ungheria fece settimo, per dire. Bulega, a suon di vittorie consecutive, è stata una fantastica scuola per Iker, che intanto si gode il secondo successo con la Ducati ufficiale. Avanti così ne seguiranno tanti altri, probabilmente già nella seconda giornata di Cremona. La festa Mondiale è pronta da giorni, ma ci sarà da fare i conti fino all'ultimo con lo scudiero diventato principe.

Montella e Surra, che peccato!

Poteva essere la giornata magica di Yari Montella e Alberto Surra, ma entrambi hanno vanificato l'occasione per cadute. Il campano era partito impepatissimo, prendendo la scia di Lecuona, salvo stendersi in uscita dall'ultima curva. E' ripartito, ma è caduto di nuovo: un sabato da cancellare al più presto su un tracciato che gli ha sempre portato poca fortuna. Surra era saldamente terzo, ma anche il 22enne debuttante è scivolato. Se ne riparla domenica. Gli incidenti hanno accorciato il trenino di Ducati al vertice, con Sam Lowes e Lorenzo Baldassari a fare da corona ai due ufficiali. Anche quando i ducatisti sbagliano, agli altri restano le briciole: Gerloff con la Kawasaki, Alex Lowes con la Bimota e Andrea Locatelli sono finiti ad oltre venti secondi. La differenza fra la Ducati e le altre resta una voragine.

Bulega, ora nuovo match point

Restano da disputare otto gare, per complessivi 161 ancora in palio. Per chiudere i giochi in Superpole Race (domenica ore 11, giri da compiere 10) Bulega deve vincere sperando che Lecuona non faccia più di due punti. Più verosimilmente il verdetto potrebbe arrivare in gara 2: Bulega sarà ampiamente campione arrivando sempre secondo, anche se Lecuona facesse il pieno.