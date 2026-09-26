MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Manu Gonzalez fuori dalla MotoGP: il team Tech3 spiega perché ha scelto Senna Agius

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 26 settembre 2026 alle 14:00
Senna Agius e Manu Gonzalez piloti Intact GP Moto2
MotoGP, Senna Agius preferito a Manu Gonzalez: Guenther Steiner spiega il motivo
Seguici su Google News
Il leader Moto2 è senza posto sulla griglia MotoGP 2027, il suo attuale compagno di squadra nel box Intact GP ha avuto la meglio: Steiner ha motivato la decisione.
Quando si deve ipotizzare chi passerà dalla Moto2 alla MotoGP è normale guardare la classifica e pensare che il pilota che occupa il primo posto sia quello più meritevole di tutti. Semplice, vero? Ma a Manuel Gonzalez non è bastato essere davanti a tutti nella classe intermedia del Motomondiale. Infatti, nel 2027 non farà il salto nella top class: per l'ultima sella a disposizione, quella del team KTM Tech3, gli è stato preferito Senna Agius.
Lo spagnolo è stato beffato dal suo attuale compagno di squadra, quinto nella classifica Moto2 con un ritardo di quasi 100 punti da Manu (245,5 contro 149). E c'è anche qualcuno messo peggio dell'australiano ad avere un posto in MotoGP: Dani Holgado, sesto con 146 punti, ha firmato con il team BK8 Gresini e guiderà una Ducati Desmosedici GP.

MotoGP, Steiner (Tech3) e il ballottaggio Agius-Gonzalez

Senna Agius e Manu Gonzalez sul podio Moto2
Team KTM Tech3: Manu Gonzalez beffato da Senna Agius
Non sono in pochi a ritenere che sia ingiusto che Gonzalez non abbia avuto l'occasione di approdare in MotoGP. Dopo aver lottato per il titolo Moto2 nel 2025, si è confermato un top rider della categoria intermedia anche nel 2026 e il salto sarebbe stato indubbiamente meritato. Qualcuno sospetta che a pesare sia stato il passaporto, dato che ci sono già tanti spagnoli sulla griglia MotoGP, quindi un australiano come Agius sarebbe stato più "funzionale" anche a livello commerciale, soprattutto dopo l'annunciato addio di Jack Miller (nel 2027 sarà nel Mondiale Superbike col team Pata Maxus Yamaha).
Guenther Steiner, CEO del team Tech3 Racing, ha fornito un altro tipo di spiegazione rispetto alla scelta fatta: "È stata una decisione molto difficile tra i due - ha detto al sito ufficiale MotoGP - perché sono entrambi molto bravi. Manu è attualmente in testa al campionato, davanti a Senna, ma credo che per noi il vantaggio di Senna fosse l'età. Ha tre anni in meno e abbiamo più tempo per farlo crescere. In Senna vediamo il potenziale per diventare un pilota di spicco in MotoGP. Penso che siamo stati molto fortunati ad averlo ingaggiato, dato che era molto richiesto".
Stando alle parole di Steiner, il fattore età è stato decisivo: in Agius viene visto un potenziale maggiore per il futuro, nonostante Gonzalez (24 anni) stia facendo meglio di lui in Moto2. Solo il tempo darà tutte le risposte, però oggi è normale dispiacersi nel vedere che Manu non ha ottenuto la chance di dimostrare di essere all'altezza della MotoGP. Nel 2027 sarà ancora in Moto2 con il team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP e andrà ancora a caccia del suo sogno di approdare nella top class, pur non scartando a priori un eventuale trasferimento nel Mondiale Superbike, già valutato per l'anno prossimo.

Leggi anche

MotoGP, retroscena Yamaha: ecco perché ha scelto Jorge Martin per il 2027-2028MotoGP, retroscena Yamaha: ecco perché ha scelto Jorge Martin per il 2027-2028
MotoGP, il 2027 è già qui: ecco il nuovo calendarioMotoGP, il 2027 è già qui: ecco il nuovo calendario
"Se sei incerto... tieni aperto!": su Amazon potete acquistare il libro che racconta la storia di Giovanni Di Pillo
Manuel Gonzalez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Mamma Roser e i ricordi d'infanzia: "Alex puliva la moto di Marc"

26 settembre 2026
motogp-adelaide-gp-proteste
MotoGP

Lo scontro Adelaide-MotoGP ora in tribunale: un'ingiunzione shock minaccia il GP 2027

25 settembre 2026
motogp-mugello-calendario-2027
MotoGP

MotoGP, il 2027 è già qui: ecco il nuovo calendario

25 settembre 2026

Altre notizie

Nicolò Bulega guida la Ducati nella Gara 1 Superbike al Cremona Circuit

Mondiale SBK 2026, round Cremona: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

Superbike
Superbike Cremoni: Iker Lecuona trionfa in gara 1

SBK Cremona: Lecuona sbanca gara 1, per Bulega la festa è rimandata

Superbike
Russell

Formula 1 Azerbaigian: Russell torna alla vittoria con una prova magistrale, beffato Verstappen

Formula 1
Supersport Cremona: Jeremy Alcoba vince gara 1

Supersport Cremona: Kawasaki gonfia il petto, Jeremy Alcoba chiude le porte in gara 1

In Pista
pavoni-polato-motocross

Piccole Fontanesi crescono? Chi sono Chantal Pavoni e Cecilia Polato, wild card nel Mondiale WMX

Motocross

Articoli popolari

Luca Marini

Luca Marini senza filtri: "Non funzionava nulla"

MotoGP
Pedro Acosta

Pedro Acosta: KTM ha commesso un grave errore

MotoGP
Superbike Cremona: Iker Lecuona il più veloce del venerdi

SBK Cremona: Nicolò Bulega due cadute in un giorno, che succede?

Superbike
Superbike Cremona: Alberto Surra chiude le libere con il record

SBK Cremona: Bulega ha perso la strada, ora Surra è da record

Superbike
Iker Lecuona guida la Ducati Panigale V4 R nelle prove libere Superbike a Cremona

Bulega arrabbiato, Lecuona raggiante: "Questa è la Ducati che voglio"

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading