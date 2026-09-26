Manu Gonzalez fuori dalla MotoGP: il team Tech3 spiega perché ha scelto Senna Agius

Il leader Moto2 è senza posto sulla griglia MotoGP 2027, il suo attuale compagno di squadra nel box Intact GP ha avuto la meglio: Steiner ha motivato la decisione.

Quando si deve ipotizzare chi passerà dalla Moto2 alla MotoGP è normale guardare la classifica e pensare che il pilota che occupa il primo posto sia quello più meritevole di tutti. Semplice, vero? Ma a Manuel Gonzalez non è bastato essere davanti a tutti nella classe intermedia del Motomondiale. Infatti, nel 2027 non farà il salto nella top class: per l'ultima sella a disposizione, quella del team KTM Tech3, gli è stato preferito Senna Agius

Lo spagnolo è stato beffato dal suo attuale compagno di squadra, quinto nella classifica Moto2 con un ritardo di quasi 100 punti da Manu (245,5 contro 149). E c'è anche qualcuno messo peggio dell'australiano ad avere un posto in MotoGP: Dani Holgado, sesto con 146 punti, ha firmato con il team BK8 Gresini e guiderà una Ducati Desmosedici GP.

MotoGP, Steiner (Tech3) e il ballottaggio Agius-Gonzalez

Team KTM Tech3: Manu Gonzalez beffato da Senna Agius

Non sono in pochi a ritenere che sia ingiusto che Gonzalez non abbia avuto l'occasione di approdare in MotoGP. Dopo aver lottato per il titolo Moto2 nel 2025, si è confermato un top rider della categoria intermedia anche nel 2026 e il salto sarebbe stato indubbiamente meritato. Qualcuno sospetta che a pesare sia stato il passaporto, dato che ci sono già tanti spagnoli sulla griglia MotoGP, quindi un australiano come Agius sarebbe stato più "funzionale" anche a livello commerciale, soprattutto dopo l'annunciato addio di Jack Miller (nel 2027 sarà nel Mondiale Superbike col team Pata Maxus Yamaha).

Guenther Steiner, CEO del team Tech3 Racing, ha fornito un altro tipo di spiegazione rispetto alla scelta fatta: "È stata una decisione molto difficile tra i due - ha detto al sito ufficiale MotoGP - perché sono entrambi molto bravi. Manu è attualmente in testa al campionato, davanti a Senna, ma credo che per noi il vantaggio di Senna fosse l'età. Ha tre anni in meno e abbiamo più tempo per farlo crescere. In Senna vediamo il potenziale per diventare un pilota di spicco in MotoGP. Penso che siamo stati molto fortunati ad averlo ingaggiato, dato che era molto richiesto".

Stando alle parole di Steiner, il fattore età è stato decisivo: in Agius viene visto un potenziale maggiore per il futuro, nonostante Gonzalez (24 anni) stia facendo meglio di lui in Moto2. Solo il tempo darà tutte le risposte, però oggi è normale dispiacersi nel vedere che Manu non ha ottenuto la chance di dimostrare di essere all'altezza della MotoGP. Nel 2027 sarà ancora in Moto2 con il team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP e andrà ancora a caccia del suo sogno di approdare nella top class, pur non scartando a priori un eventuale trasferimento nel Mondiale Superbike, già valutato per l'anno prossimo.