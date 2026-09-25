Finora Nicolò Bulega è stato la perfezione fatta pilota: preciso, determinato, velocissimo. Le 26 vittorie in 27 gare parlano da sole, il peggior risultato è stato secondo. Ma qui a Cremona la vigilia del week end che può incoronarlo campione del Mondo Superbike non è andata liscia: il vincitutto è incappato due scivolate, una per turno, per fortuna senza danni.

Al mattino Nicolò aveva perso la Ducati Panigale V4R allo scadere, mentre stava attaccando il primato provvisorio del compagno Iker Lecuona . Nella sessione finale è andato a terra dopo sette giri: l'inconveniente dunque è costato tempo che sarebbe stato prezioso per preparare la gara. In Superbike c'è una sola moto disponibile, per cui questo genere di inconvenienti non sono risolvibili come in MotoGP. Viene il sospetto che la rovinosa caduta nei test al Mugello abbia lasciato qualche strascico, cioè che Bulega non sia proprio a posto fisicamente. Ricordiamo che a Cremona il ducatista l'anno scorso mise a segno una clamorosa tripletta battendo senza discussioni Toprak Razgatlioglu e la sua BMW.

Lecuona solidissimo, Surra vola

Iker Lecuona si è issato al vertice della classifica fin dal mattino e ha chiuso in gran spolvero un venerdi da leone. Questa sembrava l'occasione meno indicata per guardare dritto negli occhi l'incontenibile compagno Ducati, invece lo spagnolo è temibilissimo: non è solo questione di giro secco, perchè anche il passo gara è stratosferico. Ci vorrà un Bulega super per battezzare il Mondiale dal gradino più alto del podio. Protagonista di giornata Alberto Surra: il pilotino Motocorsa, al debutto nel Mondiale, su questa pista che conosce bene e dove ha girato pochi giorni fa sta facendo la voce grossa. Il podio è nel mirino?

I voli di Montella e Gardner

E' stato un turno costellato di scivoloni. Subito in apertura di sessione si sono registrate le rovinose cadute di Yari Montella e Remy Gardner. Questo secondo incidente ha indotto la direzione gara ad esporre bandiera rossa, con l'australiano portato per controlli al centro medico, ma niente di grave. Nel finale della sessione è volato via anche Xavi Vierge, che com'è noto è ai saluti con Yamaha: verrà sostituito da Jack Miller.

Verdetto in gara 1?

Il programma di Cremona entra nel vivo sabato 26 settembre 2026 con la disputa di gara 1, sulla distanza di 23 giri. E' il primo match point di questo evento a disposizione di Nicolò Bulega per laurearsi aritmeticamente campione del Mondo Superbike con sette gare d'anticipo. Può succedere se il 26enne ducatista guadagna almeno 15 punti sul compagno Iker Lecuona, Cioè, con Bulega primo, lo spagnolo dovrebbe arrivare sesto o peggio. Domenica ci sono altri due colpi disponibili: Superpole Race alle 11, sulla distanza canonica di 10 giri, e il gran finale di gara 2 (23 giri).

Foto: Mauro Stanzani