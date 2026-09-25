Superbike, Binder-BMW e Miller-Yamaha: le reazioni di Oliveira e Locatelli

Dalla MotoGP al WorldSBK, altri due piloti prossimi a fare il passaggio con l'obiettivo di avere successo: i loro futuri compagni di squadra sono pronti ad accoglierli per collaborare e per batterli.

Il campionato mondiale Superbike aveva perso Toprak Razgatlioglu al termine della stagione 2025 e perderà anche Nicolò Bulega dopo quella 2026. Due addii molto pesanti, ma va rispettata la scelta dei piloti di mettersi alla prova in MotoGP. E proprio dalla MotoGP arriveranno altri nomi importanti che potrebbero fare bene alla categoria.

In attesa che il team Aruba.it Ducati confermi ufficialmente l'ingaggio di Franco Morbidelli come sostituto di Bulega, ci hanno pensato le squadre ROKiT BMW Motorrad e Pata Maxus Yamaha ad annunciare rispettivamente Brad Binder e Jack Miller . Rimasti senza sella nella top class del Motomondiale, approderanno nel campionato delle derivate di serie con grande voglia di fare bene e di rilanciare le loro carriere.

SBK, Binder è il pilota giusto per la BMW M 1000 RR?

Miguel Oliveira conosce molto bene Binder, avendolo avuto compagno di squadra già in Moto3, Moto2 e MotoGP: "È un pilota molto competitivo - ha detto al sito ufficiale WorldSBK -, ha molto da dimostrare e da dare. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno anche nel box: ha una mentalità positiva, un atteggiamento positivo, anche nei momenti difficili. Penso che Brad sia un buon candidato per farlo. Spero che continueremo ad andare d'accordo come in passato, a creare un buon ambiente di squadra e a portare avanti l'intero progetto".

Oliveira ritiene che il pilota sudafricano rappresenti un'ottima aggiunta per il team ROKiT BMW Motorrad, che nel 2027 porterà in pista una M 1000 RR evoluta (il grande cambiamento sarà il telaio) e che si aspetta che entrambi i piloti siano competitivi. Binder ha la fama di essere un grande staccatore, qualità che con la moto tedesca potrebbe tornargli utile, visto che anche Razgatlioglu era fortissimo in frenata. Ma poi si tratta di saper essere efficaci in ingresso, percorrenza e uscita di curva: lì bisogna fare la differenza come Toprak, cosa non facile. BMW si presenterà con un pacchetto tecnico sicuramente migliore dell'attuale , da capire l'impatto che avranno le nuove gomme Michelin.

Superbike, incognita Miller-Yamaha

Per quanto riguarda la Yamaha, c'è la speranza che le novità 2027 consentano di compiere un passo in avanti concreto rispetto a una stagione Superbike 2026 molto deludente. Lo stesso arrivo di Miller dalla MotoGP viene visto anche come l'occasione per cercare di tirare fuori ulteriore potenziale da una R1 datata.

Andrea Locatelli ha già avuto l'opportunità di lavorare con Jackass nelle ultime due edizioni della 8 Ore di Suzuka, quindi non sarà una novità assoluta condividere il box con l'australiano: "Penso possa essere un buon compagno di squadra. Ha tanta esperienza, viene dalla MotoGP e penso sia uno di quei piloti che si divertono a guidare la moto. Abbiamo lavorato assieme a Suzuka, quindi l'ho conosco già. Penso che spingeremo nella stessa direzione per migliorare e portare la moto al massimo livello". Vedremo cosa succederà.