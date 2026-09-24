Superbike, Bimota prova a sfidare Ducati: Axel Bassani cerca riscatto a Cremona

Il pilota del team Bimota ha grande voglia di fare bene nel round di casa: in Francia non ha brillato e vorrebbe portare la KB998 sul podio SBK.

Il Mondiale Superbike approda al Cremona Circuit per il decimo appuntamento del calendario 2026 e tra i piloti italiani più attesi c'è sicuramente Axel Bassani . A Magny-Cours non ha ottenuto grandi risultati, però il fatto di correre in "casa" gli genera ancora più desiderio di essere protagonista.

Con tante Ducati Panigale V4 R competitive non sarà semplice, però la Bimota KB998 Rimini si è rivelata essere la seconda moto migliore della griglia e l'aspettativa del pilota veneto è quella di potersi giocare dei risultati importanti nel weekend in Lombardia. Recentemente c'è stato anche un test al Cremona Circuit , seppur condizionato dalla pioggia: i dati raccolti potrebbero essere utili.

Superbike, Bassani sarà da podio al Cremona Circuit?

Il 27enne di Feltre è carico in vista di questo nuovo evento del WorldSBK, anche se ritiene fondamentale non mettersi addosso eccessiva pressione: "Ogni gara è speciale, ma quando corri in casa senti qualcosa di diverso, anche un po' di pressione; ma è normale, perché vuoi fare un buon lavoro davanti alla tua famiglia, ai tuoi amici e soprattutto al tuo team, dato che si tratta di un brand italiano. Cercheremo di non mettere più pressione di quella di cui abbiamo bisogno, perché è facile commettere errori".

Il pilota del Bimota by Kawasaki Racing Team cercherà di adottare l'approccio di sempre, restando concentrato sul migliorare la guida e la moto sessione per sessione: "Non sarà facile - spiega - questo non è il miglior circuito per noi, anche se durante il test il feeling è stato abbastanza buono. Siamo un po' distanti da Ducati, però proveremo a essere lì; siamo il secondo costruttore del campionato e questo è positivo, dato che è solo il secondo anno del progetto Bimota".

Anche se oggi non può sbilanciarsi senza prima aver disputato le prove libere, sicuramente Bassani spera di poter avere un potenziale da podio. Nel Mondiale Superbike 2026 è salito sul podio solo due volte, entrambe nel primo round a Phillip Island. Ci stava riuscendo anche in Gara 2 a Misano, ma sul più bello è caduto e ha perso un terzo posto che era ormai suo. Fu una grande delusione, quindi non gli dispiacerebbe prendersi una rivincita al Cremona Circuit davanti ai tifosi italiani.