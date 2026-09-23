MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Parola di esperto: "L'asso nella manica Ducati si chiama Marc Marquez"

MotoGP
di Paolo Gozzi
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 21:13
MotoGP: Marc Marquez fa la differenza
Seguici su Google News
Óscar Haro, fino ad alcuni anni fa dirigente del team LCR Honda e voce autorevole nel paddock della MotoGP, ogni tanto dice la sua e quasi sempre sono opinioni non banali. Dopo il GP Austria ha commentato con Fast & Curious intervendo sulla prestazione di Pedro Acosta. Ma anche la particolare strategia di Marc Marquez è stata al centro dell'analisi.

Un riconoscimento per KTM

Per Haro, il successo del pilota murciano ha un valore che va oltre il singolo risultato. “È un riconoscimento a tutto il lavoro fatto in questi tre anni” ha dichiarato. “È vero che KTM era rimasta un po' staccata dall'evoluzione portata avanti da Ducati e Aprilia. Avere un top rider di questo livello è ciò che alla fine ti riposiziona.”
L'analisi si è poi estesa al ruolo dei piloti di punta nel cambiare la competitività di un costruttore, con un parallelo diretto verso Ducati. “Tutti pensavano che Ducati si fosse tenuta qualcosa nel taschino per far fronte ai miglioramenti, ma quell'asso nella manica non è tecnico, ma si e chiama Márquez” ha sottolineato Haro. “Non c'è nessun potenziale nascosto, perché stiamo vedendo come stanno soffrendo le altre Ducati, come nel caso di Álex o persino di Di Giannantonio, che aveva iniziato con una stagione incredibile.”
Il confronto si estende anche alla KTM: “Se ti rendi conto di dove si trova Marc, dove sono gli altri piloti Ducati e dove si trova Pedro Acosta rispetto agli altri piloti KTM, la differenza è evidente.” Per Haro non ci sono dubbi: anche in questa MotoGP così tecnologica, la differenza la fanno i campionissimi.

Pedro poteva correre con più libertà

Dopo tanti assalti al successo, senza mai centrare il bersaglio grosso, era scontato che il Red Bull Ring sarebbe stato terreno favorevole per Pedro Acosta. KTM dispone di una grande quantità di dati accumulati sul circuito austriaco grazie ad anni di sviluppo e test. Ma secondo Haro c'è stato un ulteriore fattore chiave, legato alla posizione in classifica del murciano.
Pedro Acosta
Alla fine il campionato è molto duro per tutti, anche per un talento emergente come Pedro. Però è vero che è quello che, tra virgolette, ha meno da perdere” ha spiegato l'ex LCR Honda. “Ci sono tre piloti che stanno lottando per il campionato del mondo e Pedro arriva un po' a rimorchio.” Una condizione che gli ha permesso di attaccare con maggiore libertà rispetto ai rivali diretti per il titolo.

Márquez lo sguardo al 10° titolo

Il weekend di Márquez in Austria è stato complicato, ma il pilota Ducati ha scelto di affrontare la situazione con un approccio diverso rispetto al passato: meno rischi e più gestione strategica. Per Haro, la motivazione di fondo è chiara: “Marc Márquez ha un interesse molto importante nel vincere il 10° titolo.
Un cambio di mentalità che potrebbe rivelarsi determinante nella seconda parte della stagione MotoGP 2026. Come raccontato in precedenza, KTM ha accolto con entusiasmo la vittoria di Acosta al Red Bull Ring, lasciando la porta aperta per un eventuale ritorno futuro del murciano che a fine anno passerà in Ducati. I prossimi Gran Premi saranno decisivi per capire se la nuova strategia di Márquez potrà fare la differenza nella corsa al titolo.
Le dichiarazioni di Óscar Haro sono tratte dal programma Fast & Curious, come riportato da Motosan.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

La nuova MotoGP? Una macchina da soldi ispirata al calcio, al football e alle arti marzialiLa nuova MotoGP? Una macchina da soldi ispirata al calcio, al football e alle arti marziali
Bulega in MotoGP, Espargaro avvisa: 'Farà a pezzi tutti, è un vantaggio sleale'Bulega in MotoGP, Espargaro avvisa: 'Farà a pezzi tutti, è un vantaggio sleale'
Marc Marquez

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: la nuova via è seguire il calcio
MotoGP

La nuova MotoGP? Una macchina da soldi ispirata al calcio, al football e alle arti marziali

23 settembre 2026
motogp-moto2-moto3-griglie-provvisorie-2027
MotoGP

MotoGP completa, rebus e sorprese Moto2-Moto3: come cambiano le griglie 2027

23 settembre 2026
motogp-novita-gpc-fim
MotoGP

Centralina MotoGP, divieti, carburanti fossili, concessioni: tutte le novità

23 settembre 2026

Altre notizie

apertura

Perché sempre più piloti scelgono un golden visa dopo il ritiro dalle corse

Racing Team
MotoGP: la nuova via è seguire il calcio

La nuova MotoGP? Una macchina da soldi ispirata al calcio, al football e alle arti marziali

MotoGP
KC2A1634_result

Il CIV fa pace con il Mondiale Endurance: ecco tutte le date 2027

In Pista
motogp-moto2-moto3-griglie-provvisorie-2027

MotoGP completa, rebus e sorprese Moto2-Moto3: come cambiano le griglie 2027

MotoGP
motogp-novita-gpc-fim

Centralina MotoGP, divieti, carburanti fossili, concessioni: tutte le novità

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez

Sette GP, sette battaglie: Marc Marquez sfodera il jolly

MotoGP
Loris Baz pilota del Mondiale Superbike

Loris Baz torna nel Mondiale Superbike: guiderà una Ducati nel round a Cremona

Superbike
2026_Marc VDS_Moto2

Scossone Moto2: Marc VDS verso l'addio, avanti solo in Superbike?

In Pista
MotoGP 2027: Nicolò Bulega avrà un vantaggio sleale?

Bulega in MotoGP, Espargaro avvisa: 'Farà a pezzi tutti, è un vantaggio sleale'

MotoGP
Jaume Masia pilota del Mondiale Supersport

Rivoluzione Kawasaki nel Mondiale Supersport: Puccetti ingaggia anche Masia per il 2027

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading