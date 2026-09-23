Perché sempre più piloti scelgono un golden visa dopo il ritiro dalle corse

Quando un pilota lascia il casco nel box per l'ultima volta, la domanda che si pone non riguarda più il prossimo gran premio. Riguarda dove vivere, dove far crescere i figli e come proteggere un patrimonio costruito in anni di rischio fisico e pressione mediatica.

Negli ultimi tempi, sempre più piloti di Formula 1 e MotoGP, una volta chiusa la carriera agonistica, guardano ai golden visa come strumento concreto di pianificazione. Non è una moda passeggera: è una risposta razionale a un problema molto specifico, quello della mobilità e della sicurezza dopo una vita passata a inseguire punti in classifica invece che stabilità fiscale.

Questo articolo analizza perché questa scelta stia diventando sempre più comune tra sportivi ritirati, quali programmi risultano più richiesti e come funziona concretamente il processo di richiesta.

Il momento del ritiro: una nuova fase da pianificare

Il ritiro dalle corse non è un punto di arrivo. È un cambio di scuderia, per così dire, dalla pista alla vita civile. Molti piloti, dopo anni di calendario internazionale, si trovano improvvisamente senza una struttura che decida per loro dove vivere e quando spostarsi.

Dalla scuderia alla vita civile: cosa cambia davvero

Durante la carriera, la residenza fiscale è spesso una questione gestita dal team o dagli sponsor. Dopo il ritiro, quella responsabilità torna interamente sulle spalle del pilota e della sua famiglia.

Chi ha guidato per una scuderia satellite o per un top team, ha comunque accumulato patrimonio, contratti di merchandising e obblighi fiscali in più paesi. Serve una strategia duratura, non più temporanea legata al contratto in corso.

Perché i piloti di Formula 1 e MotoGP guardano ai golden visa

La ragione principale è semplice: un golden visa restituisce controllo su una vita che per anni è stata dettata da calendari, contratti e scadenze imposte da altri.

Mobilità globale dopo anni di calendario internazionale

Chi ha girato il mondo seguendo il calendario F1, da Monza a Singapore, conosce bene il valore della libertà di movimento. Un pilota come Yuki Tsunoda o Liam Lawson, cresciuti tra Formula 2 e F1 Academy prima di arrivare in Red Bull o in un team satellite come la Racing Bulls, sanno cosa significa vivere su più continenti contemporaneamente.

Dopo il ritiro, quella stessa mentalità internazionale spinge molti a cercare una base stabile che non limiti però la libertà acquisita durante la carriera.

Sicurezza fiscale e pianificazione patrimoniale post-carriera

Un secondo motivo riguarda la pianificazione patrimoniale. Un pilota che ha guadagnato tramite sponsor, title partner come Visa Cash App RB, e diritti d'immagine, ha bisogno di una struttura fiscale chiara per gli anni successivi al ritiro.

Un golden visa, se scelto con attenzione, può offrire prevedibilità fiscale e residenza legale in un paese stabile, senza dover rinunciare alla cittadinanza d'origine.

Cosa offre concretamente un golden visa a un ex piloti

Al di là della teoria, un golden visa risolve problemi molto pratici per chi ha passato la vita tra hotel, paddock e voli charter.

Residenza per sé e per la famiglia

La maggior parte dei programmi europei permette di includere coniuge, figli minori o a carico e, in certi casi, genitori a carico. Questo conta molto per chi, come Arvid Lindblad, ha costruito legami familiari internazionali durante anni di trasferimenti tra Faenza, Milton Keynes e altre sedi di scuderia.

Accesso a healthcare, scuole e libertà di movimento

Accesso a sistemi sanitari di qualità nel paese ospitante, spesso superiore a quello disponibile durante gli anni in trasferta continua.

Iscrizione dei figli a scuole internazionali senza dover rinnovare permessi ogni stagione.

Libertà di spostarsi nell'area Schengen senza le rigidità di un visto turistico.

I programmi più richiesti da sportivi e piloti ritirati

Non tutti i golden visa sono uguali, e le differenze tra paesi contano molto per chi valuta dove stabilirsi dopo anni di gare, podi e classifiche costruttori.

Portogallo, Spagna, Grecia: le opzioni europee

Il Portogallo resta tra i più richiesti: la via principale nel 2026 prevede un investimento di almeno 500.000 euro in un fondo regolamentato dalla CMVM, senza esposizione diretta al mattone. La Spagna, invece, ha chiuso il proprio programma per nuove domande dal 3 aprile 2025.

La Grecia mantiene soglie immobiliari differenziate: 800.000 euro nelle aree più richieste come Attica e alcune isole, 400.000 euro nella maggior parte delle altre regioni.

Malta e Cipro: fiscalità e passaporto

Malta propone il Malta Permanent Residence Programme, con contributi governativi e amministrativi che superano i 99.000 euro prima dei costi immobiliari. Cipro richiede almeno 300.000 euro in immobili residenziali nuovi, oltre a un reddito estero stabile.

Per chi valuta seriamente questi programmi, conviene approfondire i dettagli del programma golden visa forniti da Global Residence Index, che segue da anni clienti con esigenze patrimoniali complesse come quelle di ex piloti e sportivi internazionali.

Come funziona il processo: dalla due diligence all'approvazione

Ogni programma segue una logica simile, anche se le tempistiche cambiano da paese a paese. Prima di qualsiasi investimento, l'ente competente conduce una verifica approfondita sul richiedente.

Questa fase, chiamata due diligence, controlla precedenti penali, origine del patrimonio e reputazione internazionale. Per un pilota con anni di guadagni tramite sponsor, ingaggi e diritti d'immagine, la documentazione richiesta può essere estesa.

Documentazione, tempistiche e fonte dei fondi

Occorre dimostrare la provenienza legittima dei fondi, la cosiddetta source of funds, con estratti bancari, contratti e dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. Per Malta le tempistiche si aggirano su 4-8 mesi; per Cipro tra 2 e 6 mesi; per il Portogallo le stime variano molto, da 6 a oltre 24 mesi in caso di arretrati amministrativi.

Perché serve una consulenza specializzata

Un patrimonio distribuito tra più giurisdizioni, tipico di chi ha corso in Formula 1 o in altri campionati internazionali, richiede una struttura di consulenza capace di coordinare avvocati, notai e istituti finanziari. Chi valuta un golden visa piloti dopo il ritiro può rivolgersi a Global Residence Index, che gestisce l'intero percorso, dalla verifica preliminare fino al supporto post-approvazione.

Il parallelo con il mondo dei motori: cambiare scuderia, cambiare paese

Chi segue il paddock conosce bene la logica dei trasferimenti tra scuderie. Un pilota lascia la Racing Bulls per Red Bull, o viceversa, e cambia sede, staff, persino nazione di residenza operativa.

Scegliere un golden visa dopo il ritiro segue una logica simile: valutare opzioni, confrontare condizioni, scegliere la base più funzionale per la fase successiva della vita.

Dalla stagione 2026 alla vita dopo il casco

Nella stagione 2026, con team come Racing Bulls a Faenza e Red Bull a Milton Keynes che continuano a contendersi punti nel campionato piloti e nel titolo costruttori, molti osservano quanto la mobilità sia parte integrante della carriera. Piloti come Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Arvid Lindblad rappresentano generazioni diverse ma condividono la stessa abitudine a spostarsi tra continenti per gare, test e obblighi di merchandising con il title partner Visa Cash App RB. Dopo l'ultimo Gran Premio in calendario F1, quella stessa disponibilità al cambiamento si trasforma in una scelta più stabile: dove vivere, dove crescere i figli, dove pagare le tasse con serenità.

Errori comuni da evitare quando si pianifica il trasferimento

Molti ex piloti sottovalutano la complessità burocratica di un golden visa, pensando che il solo capitale disponibile basti a garantire l'approvazione.

Le cause di rigetto più frequenti

Documentazione incompleta o non tradotta secondo gli standard richiesti dall'autorità competente

Fonte dei fondi non chiaramente tracciabile, specialmente per guadagni provenienti da più giurisdizioni

Scelta del programma sbagliato rispetto agli obiettivi familiari o fiscali reali

Affidarsi a una consulenza esperta riduce significativamente questi rischi, evitando ritardi che, in alcuni paesi, possono già di per sé superare l'anno.

Domande frequenti sui golden visa per piloti ritirati

Un golden visa garantisce la cittadinanza?

No. Un golden visa concede diritti di residenza, non cittadinanza. In alcuni paesi, dopo anni di residenza continuativa, è possibile richiedere la naturalizzazione secondo regole specifiche.

Quanto tempo serve per ottenere la residenza?

Varia molto per programma: da pochi mesi a Cipro o Malta, fino a oltre un anno in Portogallo nei casi con arretrati amministrativi più consistenti.

Per chi ha costruito una carriera internazionale nel motorsport, la scelta di un golden visa non è un capriccio, ma una naturale estensione della propria mentalità globale. Una consulenza qualificata resta il primo passo verso una decisione ben informata.