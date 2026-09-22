Scossone Moto2: Marc VDS verso l'addio, avanti solo in Superbike?

Le voci avevano iniziato a rincorrersi subito dopo la scomparsa dei proprietario
, ora sembra che manchi solo un comunicato ufficiale.
Il team Marc VDS è prossimo a porre fine alla sua lunga avventura Moto2
, di grande successo visti i titoli mondiali portati a casa. L'anticipazione arriva da Speedweek
, che parla di proseguimento del percorso solamente nel Mondiale Superbike, mentre nella classe intermedia del Motomondiale non ci sarà nessuno al loro posto, quindi parliamo di due piloti in meno in griglia dal 2027. Numero totale che quindi passerà da 30 a 28, ma sembra che Liberty Media voglia pure ridurre a 26. Marc VDS però dal 2025 è impegnato anche nel mondiale Endurance con una Yamaha YZF-R1, non è chiaro il futuro di questo programma.
Il futuro di Aron Canet e Deniz Oncu però appare già deciso: il primo in REDS Fantic al posto di Arbolino (diretto in Forward Racing), mentre il secondo passerà in Momoven Racing
. Per quanto riguarda la squadra belga, ha indubbiamente scritto una pagina importante della classe intermedia nel corso degli anni. Debutta nel 2010, proprio con la nascita dell'erede della 250cc, inizialmente con moto Suter, passando poi a KALEX e dal 2025 instaurando una collaborazione con Boscoscuro. Tantissimi i piloti passati sotto le insegne di Marc van der Straten, tre però spiccano su tutti: Tito Rabat, Franco Morbidelli e Alex Marquez, vale a direi tre ragazzi che hanno portato i titoli piloti alla struttura con sede a Gosselies. In Moto2, bisogna citare però anche la vittoria di GP di Jack Miller nella brevissima parentesi MotoGP (2015-2018). Nel biennio 2019-2020 ha anche abbracciato il progetto MotoE, abbandonandolo però presto per concentrarsi sulla Moto2 e poi in parallelo anche sulla Superbike e dal 2025 pure nell'Endurance. Ora non resta che capire quale sarà la riorganizzazione ufficiale causata dalla dipartita del suo fondatore e perno.
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