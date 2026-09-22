Loris Baz torna nel Mondiale Superbike: guiderà una Ducati nel round a Cremona

A sorpresa, il pilota francese tornerà a correre nel campionato delle derivate di serie: nel weekend SBK in Italia dovrà rimpiazzare un collega assente.

Anche Loris Baz sarà al via del round del Mondiale Superbike che si disputerà al Cremona Circuit nel prossimo weekend. L'assenza di Tarran Mackenzie costringe il team MGM Optical Express a schierare un sostituto e la scelta è ricaduta sul 33enne francese, che ha già tanta esperienza nella categoria: ci ha corso tra il 2012 e il 2023 accumulando un totale di 2 vittorie e 20 podi in 208 gare disputate.

Superbike, quali sono le condizioni di Mackenzie

Mackenzie si era infortunato seriamente in occasione del round WorldSBK a Donington Park, dove aveva riportato fratture alla clavicola sinistra, alla scapola sinistra, alla tibia e al perone della gamba sinistra a seguito di una brutta caduta alla curva Goddard's nelle prove. Il pilota scozzese è stato successivamente operato per le fratture alla tibia e al perone, con l'obiettivo di rientrare nel round a Magny-Cours. Ma non ha ottenuto il via libera per correre in Francia, dove il team MGM Optical Express aveva deciso di non sostituirlo.

Il recupero fisico di Mackenzie procede, però le condizioni non sono ancora quelle ottimali e pertanto la squadra di Michael Galinski ha scelto di affidare la propria Ducati Panigale V4 R a Baz per il weekend Superbike al Cremona Circuit. Il pilota francese ha già lavorato con Galinski nel biennio 2022-2023, quando il team MGM era legato a BMW e aveva una partnership con Bonovo Action.

Quest'anno l'esperto pilota francese ha corso (e anche vinto) da sostituto nel campionato MotoAmerica Superbike, mentre nel 2025 è stato vice-campione nel MotoAmerica King of the Baggers. Anche se gli anni passano, la sua voglia di correre rimane tanta e ha accolto con entusiasmo l'occasione di tornare nel WorldSBK con la Ducati Panigale V4 R del team MGM. Il pacchetto tecnico è buono, potrà divertirsi a Cremona.