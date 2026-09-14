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Strike Moto2 alla prima curva, la bacchettata: "Non sei Marc Marquez"

In Pista
di Diana Tamantini
lunedì, 14 settembre 2026 alle 16:27
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Moto2, triplo contatto alla prima curva a Misano: Piqueras si scusa, Agius si sfoga con una bella predica al rookie spagnolo.
Il suo futuro in MotoGP, precisamente in KTM Tech3, è vicino (deve solo essere ufficializzato), al momento però deve dimenticare l'ultima sfortuna in Moto2. Senna Agius, autore di una strepitosa pole position da record a Misano, indubbiamente a caccia del massimo risultato possibile, è stato invece uno dei protagonisti del botto alla prima curva causato da Angel Piqueras e che ha coinvolto anche Daniel Holgado. In sostanza, sono finiti subito a terra i tre piloti che inizialmente erano al comando del GP, che invece delle speranze di gloria hanno dovuto fare i conti con un ruzzolone nella ghiaia della prima curva, fortunatamente senza nessuna conseguenza. Il pilota MSi Racing s'è subito recato nel box dei colleghi per fare le sue scuse per l'episodio, ma l'australiano di Intact GP in particolare non gli ha risparmiato una bella predica. La fotosequenza dell'incidente, credits Dani Guazzetti

Agius bacchetta Piqueras 

Le parole sono molto disturbate dalla gara in corso, ma qualcosa si riesce a sentire dalla diretta TV. "Sei qui per chiedere scusa, ma... Partivi dalla terza posizione, potevi salire sul podio no?" ha esordito Agius davanti a Piqueras appena giunto al box dopo l'incidente, accompagnato ad un membro del suo team. Non è chiaro cosa dica sulla prima curva, ma poi si sente chiaramente un "Non sei Marc Marquez". Non certo in senso negativo, ma a intendere che per la maggior parte dei piloti è difficile/impossibile emulare le manovre al limite (a volte anche oltre) dell'asso di Cervera, e non è il caso di esagerare con manovre impossibili. Come è ad esempio l'azzardo di Piqueras in quella prima curva col chiaro tentativo di beffare sia Holgado che Agius, provocando invece un bel pasticcio.
-> VIDEO: Piqueras chiede scusa, il commento a caldo di Agius
Nessuna zuffa al box Intact GP, solo un commento spazientito a caldo, comprensibile visto che Agius aveva una grossa occasione per brillare, così come anche i colleghi di sventura Holgado e Piqueras. Invece ha vinto Manuel Gonzalez, che aveva bisogno di un acuto per ribadire la sua supremazia e iniziare a scacciare eventuali fantasmi del Mondiale 2025. Agius invece è 4° nella classifica piloti ad 83,5 punti dal compagno di squadra al comando, un 25 a 0 che complica ancora di più la possibilità di essere protagonista fino alla fine prima del salto MotoGP.
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