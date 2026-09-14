Grande prestazione del due volte campione del mondo a Misano: il podio non sembrava possibile dopo venerdì e sabato, invece lui ha compiuto un'altra magia delle sue con la RC16.

Cosa riuscirebbe a fare Pedro Acosta se guidasse una Ducati o un'Aprilia in questo Mondiale MotoGP 2026? Sicuramente sarebbe in lotta per il titolo. Se con la KTM sta conseguendo risultati che nessun altro collega di marchio riesce a ottenere, figuriamoci cosa sarebbe in grado di fare guidando una delle moto migliori della griglia. Anche a Misano Adriatico abbiamo visto quanto lui sia in grado di fare la differenza con il suo enorme talento.

Dopo il settimo posto nelle qualifiche e il sesto nella sprint race, il due volte iridato è riuscito conquistare un ottimo terzo posto nella gara lunga. Il distacco dal vincitore Marc Marquez è stato di 2"326, mentre quello da Alex di 1"669. Considerando che guida la RC16 e che la seconda migliore è arrivata ottava con Enea Bastianini (+20"858 da Marc), ha fatto un capolavoro.

MotoGP Misano: RC16 ribaltata per accontentare Acosta

KTM ribalta la RC16 per accontentare Pedro Acosta

Il pilota nato a Mazarron non era affatto contento di come erano andate le cose sabato e le sue parole sono state importanti per spingere il team Red Bull KTM Factory Racing ad apportare le modifiche giuste alla RC16: "Mi è mancato qualcosa - ha dichiarato a Sky Sport MotoGP - ma sono stato veloce e dobbiamo essere soddisfatti del weekend. Sabato ero veramente incazzato e abbiamo cambiato tutta la moto. Il team ha lavorato forte per capire cosa stesse succedendo, perché era stano che io con la KTM facessi fatica in frenata. Abbiamo fatto un bello step, già nel Warm Up mi sono sentito bene".

KTM si sta impegnando per dargli la moto migliore possibile e Acosta spera che il fatto di correre in Austria nel prossimo weekend porti la casa di Mattighofen a fare qualcosa in più: "Siamo migliorati, ma facciamo ancora fatica ad essere veloci a metà curva. Ci manca anche un po' di performance in accelerazione, ma spero che KTM faccia qualcosa per il GP di casa in Austria".

Pedro e KTM vogliono trionfare nel GP d'Austria

Pedro Acosta, prima vittoria in MotoGP in Austria?

Il due volte campione del mondo ha parlato sempre in modo chiaro a KTM e di fronte ai media, sa cosa manca alla sua RC16 per essere vincente e spera che nel GP al Red Bull Ring potrà contare su un pacchetto tecnico altamente competitivo. In pochi giorni non si possono fare miracoli, però nel weekend Acosta e il suo attuale team correranno insieme in Austria per l'ultima volta prima del suo futuro trasferimento in Ducati. Ci dovrebbe essere una motivazione particolare nel box.

Finora non hanno mai vinto una gara assieme, l'unico trionfo è quello ottenuto nella Sprint in Thailandia: per Pedro e KTM sarebbe fantastico conquistare il gradino più alto del podio a Spielberg. Un regalo molto bello che le parti sperano di potersi fare, anche se con Ducati e Aprilia così forti non è mai facile. Acosta spera di avere un "boost" ulteriore dalla casa di Mattighofen, così da ottenere il suo primo successo domenicale in MotoGP. Vedremo se sarà accontentato o se dovrà arrangiarsi e spremere al massimo ciò che avrà a disposizione, come sempre.