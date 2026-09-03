Il Gran Premio di MotoGP ad Aragon ci ha regalato la doppia vittoria di Marc Marquez. Ma a fare notizia è anche il secondo posto di Pedro Acosta . Lo spagnolo del team KTM Factory Racing si è fermato a scambiare qualche battuta con Roser Alentà, la mamma dei Marquez, subito dopo la gara domenicale.

La sfida al MotorLand

Pedro Acosta ha tagliato il traguardo in seconda posizione, dopo aver tenuto il passo della Ducati di Marc Marquez per gran parte della gara. Il giovane talento spagnolo va ancora alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP, nonostante abbia collezionato già 14 podi in meno di tre anni (4 nel 2026). Ha dimostrato ancora una volta che la KTM può essere competitiva quando trova il ritmo giusto, ma dalla prossima stagione lo Squalo di Mazarron vestirà i colori del team Ducati ufficiale. Proprio al fianco del connazionale Marc Marquez...

L'incontro tra Pedro e mamma Roser

Dopo essere sceso dalla moto al termine del GP di Aragon, si è verificata una di quelle scene che di solito passano inosservate. Le telecamere di DAZN hanno ripreso Roser Alentá mentre si avvicinava ad Acosta nella pit lane del MotorLand. Non c'è stata una lunga conversazione, ma un breve quanto curioso scambio di battute. La mamma di Marquez ha abbracciato il pilota della KTM, riconoscendo l'ottima prestazione appena compiuta. "Una grande gara", ha detto congratulandosi con Pedro.

L'uomo di Murcia ha risposto con la sua caratteristica naturalezza: "Ci ho provato". Poi è arrivata la parte più divertente dell'incontro. Roser, con tono del tutto affettuoso, ha pronunciato un'espressione che ha chiarito come la fiducia tra i due permetta questo tipo di battute: "Che bastardo, che figlio di puttana". Un bel preludio in vista del prossimo Mondiale MotoGP, quando Pedro e Marc condivideranno lo stesso box. "E il prossimo anno?", ha aggiunto la madre di Marquez.

Pedro Acosta e Roser Alentà

Aspettando il 2027...