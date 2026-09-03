MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

La mamma di Marquez è già nel 2027, i complimenti ad Acosta non passano inosservati

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 03 settembre 2026 alle 18:37
Pedro Acosta
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Gran Premio di MotoGP ad Aragon ci ha regalato la doppia vittoria di Marc Marquez. Ma a fare notizia è anche il secondo posto di Pedro Acosta. Lo spagnolo del team KTM Factory Racing si è fermato a scambiare qualche battuta con Roser Alentà, la mamma dei Marquez, subito dopo la gara domenicale.

La sfida al MotorLand

Pedro Acosta ha tagliato il traguardo in seconda posizione, dopo aver tenuto il passo della Ducati di Marc Marquez per gran parte della gara. Il giovane talento spagnolo va ancora alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP, nonostante abbia collezionato già 14 podi in meno di tre anni (4 nel 2026). Ha dimostrato ancora una volta che la KTM può essere competitiva quando trova il ritmo giusto, ma dalla prossima stagione lo Squalo di Mazarron vestirà i colori del team Ducati ufficiale. Proprio al fianco del connazionale Marc Marquez...

L'incontro tra Pedro e mamma Roser

Dopo essere sceso dalla moto al termine del GP di Aragon, si è verificata una di quelle scene che di solito passano inosservate. Le telecamere di DAZN hanno ripreso Roser Alentá mentre si avvicinava ad Acosta nella pit lane del MotorLand. Non c'è stata una lunga conversazione, ma un breve quanto curioso scambio di battute. La mamma di Marquez ha abbracciato il pilota della KTM, riconoscendo l'ottima prestazione appena compiuta. "Una grande gara", ha detto congratulandosi con Pedro.
L'uomo di Murcia ha risposto con la sua caratteristica naturalezza: "Ci ho provato". Poi è arrivata la parte più divertente dell'incontro. Roser, con tono del tutto affettuoso, ha pronunciato un'espressione che ha chiarito come la fiducia tra i due permetta questo tipo di battute: "Che bastardo, che figlio di puttana". Un bel preludio in vista del prossimo Mondiale MotoGP, quando Pedro e Marc condivideranno lo stesso box. "E il prossimo anno?", ha aggiunto la madre di Marquez.
Pedro Acosta e Roser Alentà
Pedro Acosta e Roser Alentà

Aspettando il 2027...

Dal canto suo Acosta ha sorriso, ben sapendo che il 2027 sarà un anno cruciale per la sua carriera da pilota. I due spagnoli dovranno condividere lo stesso box, la stessa moto, i rispettivi dati, per darsi battaglia in pista. Per adesso la vittoria è finita nelle mani del nove volte iridato, mentre Acosta è risalito sul podio. E la risposta del murciano alla signora Alentà non si è fatta attendere: "Vedremo... congratulazioni".

Leggi anche

Marc Marquez è un alieno? La fidanzata Gemma ci scherza su: "Sapesse che dito..."Marc Marquez è un alieno? La fidanzata Gemma ci scherza su: "Sapesse che dito..."
Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino RossiMarc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Pedro Acosta

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez e Gemma Pinto
MotoGP

Marc Marquez è un alieno? La fidanzata Gemma ci scherza su: "Sapesse che dito..."

03 settembre 2026
motogp-moto2-moto3-test-2027
MotoGP

Nuova era MotoGP, pronti? Ecco dove e quando saranno i test ufficiali 2027

02 settembre 2026
Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

02 settembre 2026

Altre notizie

airbag-motocross-obbligatorio

Motocross, la svolta: scatta l'obbligo airbag nel Mondiale

Motocross
Tarran Mackenzie pilota MGM WorldSBK

Superbike, tegola per il team MGM: Tarran Mackenzie non può correre a Magny-Cours

Superbike
DeWolf_MXGP_Fullsepctrum

MXGP shock, Kay De Wolf out per infortunio: addio Mondiale e Motocross Nazioni!

Motocross
Miguel Oliveira pilota BMW Superbike

Superbike, Miguel Oliveira e BMW rinnovano: l'obiettivo è sconfiggere Ducati

Superbike
Marc Marquez e Gemma Pinto

Marc Marquez è un alieno? La fidanzata Gemma ci scherza su: "Sapesse che dito..."

MotoGP

Articoli popolari

Superbike: Nicolò Bulega è quasi Mondiale

Superbike da rifare: Bulega con il punteggio del British non avrebbe ancora vinto niente

Superbike
Pecco Bagnaia

L'affondo di Tardozzi su Bagnaia: "Eppure non dubitiamo che sia veloce"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

MotoGP
Alessandro Lanza dopo il trionfo nel monomarca Indian 1922

"Comprai la moto a rate, poi vinsi 15.000 lire": nel 1922 con il monomarca diventavi ricco!

Storie di Moto
DeWolf_MXGP_Fullsepctrum

MXGP shock, Kay De Wolf out per infortunio: addio Mondiale e Motocross Nazioni!

Motocross
Privacy and cookie settings

Loading