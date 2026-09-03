Dopo l'opaca prestazione di Silverstone, Marc Marquez è tornato alla vittoria sul circuito amuleto di Aragon. Il campione in carica della MotoGP ha rispettato i pronostici della vigilia, vincendo sia la Sprint che la gara domenicale. Adesso il gap dal leader di classifica Jorge Martin si è ridotto a 18 punti, a Misano ci sarà il primo tentativo di sorpasso...

Un errore alla partenza

Tutto è filato liscio al MotorLand, tranne una piccola eccezione. Alla partenza della sfida domenicale, Marc Marquez ha commesso un errore nell'azionare il dispositivo holeshot. Per questo motivo ha dovuto attendere sei giri prima di mettersi al comando del gruppo e involarsi verso il gradino più alto del podio. Senza quella sbavatura, avrebbe replicato la prestazione della MotoGP Sprint, dominando ogni singolo giro.

Nell'ultimo video di Inside Ducati su YouTube, il nove volte iridato viene ripreso mentre si rivolge al suo team nel parco chiuso. "Ho fatto un grosso errore… All’inizio non ho disinserito il dispositivo posteriore. Altrimenti, sarei stato il primo a partire dalla curva numero uno... Ero così concentrato che appena uscito dalla curva 1… ho capito subito [cosa era successo]. Fino alla curva 8 non potevo fare nulla".

Il duello Marquez-Bezzecchi

La procedura di partenza della Ducati Desmosedici prevede di attivare il dispositivo di regolazione dell'altezza da terra durante il giro di riscaldamento, per poi disattivarlo allo spegnimento dei semafori. In questo modo la moto abbassa il baricentro in vista dello scatto alla curva 1. Invece, Marquez ha lasciato una scia di scintille quando la sua GP26 ha toccato terra alla curva 2, finendo largo, prima di recuperare fino al secondo posto dietro a Marco Bezzecchi al termine del primo giro.

Il fenomeno di Cervera ha poi effettuato un sorpasso decisivo alla chicane al sesto giro dei 23 previsti, dando inizio a un duello ruota a ruota con l'Aprilia del 'Bez' sul rettilineo successivo. Una vittoria attesa, meritata e liberatoria, che consente agli uomini di Borgo Panigale di pensare in grande e difendere il trono iridato della MotoGP.

Le prossime gare

Prossima tappa a Misano, poi arriveranno anche circuiti meno favorevoli per un Marc Marquez non ancora al top della forma. Il #93 indica il GP d'Indonesia come "il tracciato peggiore" per lui, ma si sente "a posto" per tutte le altre tappe del calendario.

A causa dei persistenti problemi alla spalla destra, Marc Marquez ha dovuto sfruttare al massimo i circuiti più favorevoli, quelli in senso antiorario, limitando al contempo i danni sui tracciati meno amichevoli. Tra poco più di una settimana si correrà a San Marino, dove ha vinto le ultime due edizioni. In sella alla Ducati. Ma con un'Aprilia in grandissima forma, mai abbassare la guardia. "Credo che Martin e Marco saranno molto veloci in quest'ultima parte della stagione".

La fidanzata Gemma sempre al suo fianco

Al suo fianco c'è l'ormai inseparabile fidanzata Gemma Pinto, che condivide ogni momento di vita professionale e privata con il fuoriclasse. La modella spagnola è diventata una figura abitudinaria all'interno del paddock MotoGP, nonostante abbia un carattere molto riservato e poco propenso a parlare davanti ai media. Ad Aragon era insieme alla mamma di Marc, Roser Alentà, a festeggiare il trionfo del loro caro. "Chi conosce bene Marc sa che è una di quelle persone che non bisogna mai arrendersi. Aveva bisogno di totalizzare di nuovo 37 punti per avere una spinta e ci è riuscito".

Una doppia vittoria che lo proietta verso il primo posto in classifica, per riconfermare di essere ancora il favorito, il numero 1. Ma non chiamatelo alieno... "Marc non è un extraterrestre, è di carne e ossa. Quando lo tocchi vedi che è di carne, no?", ha detto mamma Roser intervista da 'AS'. La fidanzata Gemma ha replicato: "Beh, ha un dito che non so proprio come descriverti (ride, ndr)". E la madre ha concluso: "È per i colpi che ha preso".