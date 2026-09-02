MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Nuova era MotoGP, pronti? Ecco dove e quando saranno i test ufficiali 2027

MotoGP
di Diana Tamantini
mercoledì, 02 settembre 2026 alle 14:08
motogp-moto2-moto3-test-2027
Aggiungi come fonte preferita su Google
Confermato ufficialmente il calendario per i test invernali della MotoGP verso la sua rivoluzione 2027. Prove anche per Moto2 e Moto3, tutti i dettagli.
Il via alla nuova era della MotoGP si avvicina sempre di più, è il momento di mettere tutti i tasselli a posto per le uscite della nuova stagione. Arriva oggi la conferma di tutte le date dei test invernali in programma prima dell'inizio del Mondiale 2027: prima occhiata a Valencia alla fine di questo 2026, poi come ormai da qualche anno si andrà sempre a Sepang e poi in Thailandia tra fine gennaio e inizio febbraio, con trasferta in Brasile per la presentazione ufficiale del 21 febbraio prima di tornare al Buriram per il primo GP. Confermate anche le date dei test per Moto2 e Moto3, categorie che gireranno sempre a Jerez. Di seguito i dettagli.

MotoGP verso la nuova era 

Lo Shakedown Test, riservato ai collaudatori ufficiali e ai piloti esordienti, si svolgerà al Petronas Sepang International Circuit dal 29 al 30 gennaio. Quest'anno si terrà a ridosso del primo test ufficiale della stagione per tutti i piloti, in programma nei giorni 31 gennaio e il 1° febbraio. Si andrà poi a Buriram, in Thailandia, per la seconda sessione di test ufficiali di due giorni, che si svolgerà il 6 e il 7 febbraio. Seguirà poi l'accoglienza sulla spiaggia di Botafogo a Rio de Janeiro per il Season Launch, che porterà la MotoGP nel cuore della città brasiliana il 21 febbraio.
Il riepilogo
Shakedown Test: 29-30 gennaio
Sepang Test: 31 gennaio – 1 febbraio
Buriram Test: 6 – 7 febbraio
Season Launch: 21 febbraio
Come detto, questo programma sarà preceduto da una prima occhiata ufficiale alla nuova era già quest'anno: il Test di Valencia del 1° dicembre 2026. Le nuove formazioni di piloti scenderanno in pista per la prima volta con le loro nuovissime 850cc.

Confermate le date Moto2 e Moto3

Sono confermati anche i test pre-stagionali per Moto2 e Moto3. Per la Moto2 è previsto un test privato e un test ufficiale. Per la Moto3 è previsto un test ufficiale. Nel 2027, tutti i test si svolgeranno presso il Circuito de Jerez-Angel Nieto per entrambe le categorie.
Test privato Moto2: 16-17 febbraio
Test ufficiale Moto3: 18-19 febbraio
Test ufficiale Moto2: 20-21 febbraio

Leggi anche

Yamaha non ci sta, dura risposta a Quartararo: "Prenda esempio da Miller"Yamaha non ci sta, dura risposta a Quartararo: "Prenda esempio da Miller"
Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino RossiMarc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
MotoGP Test

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

02 settembre 2026
Pecco Bagnaia
MotoGP

L'affondo di Tardozzi su Bagnaia: "Problema psicologico"

02 settembre 2026
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP ad Aragon
MotoGP

Yamaha non ci sta, dura risposta a Quartararo: "Prenda esempio da Miller"

01 settembre 2026

Altre notizie

Fangio

Monza F1: Quando Collins rinunciò al Mondiale per far vincere Fangio, vallo a spiegare ai ferraristi di oggi

Formula 1
intercontinental-games-team-europe

Intercontinental Games 2026 in Brasile: tanta Italia nel Team Europa tra velocità e motocross

In Pista
Marc Marquez

Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

MotoGP
Pecco Bagnaia

L'affondo di Tardozzi su Bagnaia: "Problema psicologico"

MotoGP
Screenshot 2026-09-02 alle 01.09.54

CIV Supersport: Noel Spangenberg il sostituto di Raffaele Fusco in Bike & Motor Racing

In Pista

Articoli popolari

Davide Tardozzi

Il braccio di Marquez? "Non ne parliamo più" Tardozzi mette nel mirino Bezzecchi

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP ad Aragon

Bastianini rimonta, ma Acosta è lontano: "Ecco il mio grande errore con la KTM"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

MotoGP
kove-mxgp-official-2027 (1)

La Cina accelera: KOVE in MXGP 2027 con team factory e grandi ambizioni

Motocross
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP ad Aragon

Yamaha non ci sta, dura risposta a Quartararo: "Prenda esempio da Miller"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading