Nuova era MotoGP, pronti? Ecco dove e quando saranno i test ufficiali 2027

Confermato ufficialmente il calendario per i test invernali della MotoGP verso la sua rivoluzione 2027. Prove anche per Moto2 e Moto3, tutti i dettagli.
Il via alla nuova era della MotoGP si avvicina sempre di più, è il momento di mettere tutti i tasselli a posto per le uscite della nuova stagione. Arriva oggi la conferma di tutte le date dei test invernali in programma prima dell'inizio del Mondiale 2027: prima occhiata a Valencia alla fine di questo 2026, poi come ormai da qualche anno si andrà sempre a Sepang e poi in Thailandia tra fine gennaio e inizio febbraio, con trasferta in Brasile per la presentazione ufficiale del 21 febbraio prima di tornare al Buriram per il primo GP. Confermate anche le date dei test per Moto2
e Moto3
, categorie che gireranno sempre a Jerez. Di seguito i dettagli.
MotoGP verso la nuova era
Lo Shakedown Test, riservato ai collaudatori ufficiali e ai piloti esordienti, si svolgerà al Petronas Sepang International Circuit dal 29 al 30 gennaio. Quest'anno si terrà a ridosso del primo test ufficiale della stagione per tutti i piloti, in programma nei giorni 31 gennaio e il 1° febbraio. Si andrà poi a Buriram, in Thailandia, per la seconda sessione di test ufficiali di due giorni, che si svolgerà il 6 e il 7 febbraio. Seguirà poi l'accoglienza sulla spiaggia di Botafogo a Rio de Janeiro per il Season Launch, che porterà la MotoGP nel cuore della città brasiliana il 21 febbraio.
Il riepilogo
Shakedown Test: 29-30 gennaio
Sepang Test: 31 gennaio – 1 febbraio
Buriram Test: 6 – 7 febbraio
Season Launch: 21 febbraio
Come detto, questo programma sarà preceduto da una prima occhiata ufficiale alla nuova era già quest'anno: il Test di Valencia del 1° dicembre 2026. Le nuove formazioni di piloti scenderanno in pista per la prima volta con le loro nuovissime 850cc.
Confermate le date Moto2 e Moto3
Sono confermati anche i test pre-stagionali per Moto2 e Moto3. Per la Moto2 è previsto un test privato e un test ufficiale. Per la Moto3 è previsto un test ufficiale. Nel 2027, tutti i test si svolgeranno presso il Circuito de Jerez-Angel Nieto per entrambe le categorie.
Test privato Moto2: 16-17 febbraio
Test ufficiale Moto3: 18-19 febbraio
Test ufficiale Moto2: 20-21 febbraio
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