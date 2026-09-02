Nuova era MotoGP, pronti? Ecco dove e quando saranno i test ufficiali 2027

Confermato ufficialmente il calendario per i test invernali della MotoGP verso la sua rivoluzione 2027. Prove anche per Moto2 e Moto3, tutti i dettagli.

Il via alla nuova era della MotoGP si avvicina sempre di più, è il momento di mettere tutti i tasselli a posto per le uscite della nuova stagione. Arriva oggi la conferma di tutte le date dei test invernali in programma prima dell'inizio del Mondiale 2027: prima occhiata a Valencia alla fine di questo 2026, poi come ormai da qualche anno si andrà sempre a Sepang e poi in Thailandia tra fine gennaio e inizio febbraio, con trasferta in Brasile per la presentazione ufficiale del 21 febbraio prima di tornare al Buriram per il primo GP. Confermate anche le date dei test per Moto2 Moto3 , categorie che gireranno sempre a Jerez. Di seguito i dettagli.

MotoGP verso la nuova era

Lo Shakedown Test, riservato ai collaudatori ufficiali e ai piloti esordienti, si svolgerà al Petronas Sepang International Circuit dal 29 al 30 gennaio. Quest'anno si terrà a ridosso del primo test ufficiale della stagione per tutti i piloti, in programma nei giorni 31 gennaio e il 1° febbraio. Si andrà poi a Buriram, in Thailandia, per la seconda sessione di test ufficiali di due giorni, che si svolgerà il 6 e il 7 febbraio. Seguirà poi l'accoglienza sulla spiaggia di Botafogo a Rio de Janeiro per il Season Launch, che porterà la MotoGP nel cuore della città brasiliana il 21 febbraio.

Il riepilogo

Shakedown Test: 29-30 gennaio

Sepang Test: 31 gennaio – 1 febbraio

Buriram Test: 6 – 7 febbraio

Season Launch: 21 febbraio

Come detto, questo programma sarà preceduto da una prima occhiata ufficiale alla nuova era già quest'anno: il Test di Valencia del 1° dicembre 2026. Le nuove formazioni di piloti scenderanno in pista per la prima volta con le loro nuovissime 850cc.

Confermate le date Moto2 e Moto3

Sono confermati anche i test pre-stagionali per Moto2 e Moto3. Per la Moto2 è previsto un test privato e un test ufficiale. Per la Moto3 è previsto un test ufficiale. Nel 2027, tutti i test si svolgeranno presso il Circuito de Jerez-Angel Nieto per entrambe le categorie.

Test privato Moto2: 16-17 febbraio

Test ufficiale Moto3: 18-19 febbraio

Test ufficiale Moto2: 20-21 febbraio