MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

L'affondo di Tardozzi su Bagnaia: "Problema psicologico"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 02 settembre 2026 alle 10:03
Pecco Bagnaia
Aggiungi come fonte preferita su Google
Pecco Bagnaia è caduto durante il Gran Premio d'Aragona, terminando il weekend di MotoGP al MotorLand senza conquistare punti. Il pilota di Chivasso sta chiaramente attraversando un periodo difficile nella sua carriera, ed è apparso frustrato e deluso. Intanto dall'altra parte del box Ducati si festeggiava la vittoria schiacciante di Marc Marquez.

Gioia e dolori nel box Ducati

Al termine della gara abbiamo visto il doppio volto della medaglia nel garage della Rossa. Da un lato l'entusiasmo intorno a Marquez, dall'altro la forte amarezza di Bagnaia. E sotto sotto c'era gioia anche per il secondo posto di Pedro Acosta, che dalla prossima stagione MotoGP vestirà i colori di Borgo Panigale. "Acosta ha dimostrato ancora una volta oggi che abbiamo un futuro molto promettente con lui. Acosta non è una promessa, è una certezza", ha commentato il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di 'AS'.

Il fattore psicologico

I vertici Ducati devono fare i conti anche con i pessimi risultati di Pecco, in grande difficoltà dall'anno scorso. Più precisamente... dall'arrivo di Marc ai box. Sarà forse una pura coincidenza, ma è un dato di fatto. Difficile nascondere la delusione per la prestazione del due volte campione MotoGP che, in ogni caso, ha reso grande la storia del marchio.
Tardozzi, in un'intervista a TNT Sports, è stato schietto nella sua analisi della situazione del #63. "Ci aspettavamo che Bagnaia fosse almeno tra i primi cinque qui, ma non è stato così. Abbiamo provato qualcosa nel warm-up che non ha funzionato. Gli manca fiducia, non spinge, non siamo riusciti a trovare un modo per superare questo problema".
Il 67enne manager di origine ravennate pensa che la vera natura dei problemi di Pecco sia mentale. "Credo sia una questione psicologica. Il suo approccio a volte limita le sue prestazioni. Non dubitiamo che sia veloce, ma ora deve superare quel sottile confine tra l'essere fiducioso e il chiudere un occhio sulla sfida".
Davide Tardozzi

La frustrazione di Pecco

La situazione di Bagnaia, che dal prossimo campionato MotoGP correrà con l'Aprilia, desta preoccupazione in Ducati. Non tanto per la sua personale posizione in classifica (ottavo), quanto per il mancato supporto nella lotta per il Mondiale Costruttori. Gli unici alleati di Marquez in pista sembrano essere suo fratello Alex e Di Giannantonio.
Nel frattempo, il tempo stringe per Pecco, che al momento risulta il pilota Ducati con il maggior numero di cadute. "Penso sia uno dei momenti peggiori della mia carriera - ha ammesso l'allievo della VR46 Academy -. Non vedo via d'uscita e la situazione è peggiorata nelle ultime due gare... Ho dato tutto quello che potevo alla Ducati, ed è difficile accettare la situazione. Con la moto attuale non riesco a guidare in modo naturale. Cado per questo motivo".

Leggi anche

Il braccio di Marquez? "Non ne parliamo più" Tardozzi mette nel mirino BezzecchiIl braccio di Marquez? "Non ne parliamo più" Tardozzi mette nel mirino Bezzecchi
Yamaha non ci sta, dura risposta a Quartararo: "Prenda esempio da Miller"Yamaha non ci sta, dura risposta a Quartararo: "Prenda esempio da Miller"
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Pecco Bagnaia

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

motogp-moto2-moto3-test-2027
MotoGP

Nuova era MotoGP, pronti? Ecco dove e quando saranno i test ufficiali 2027

02 settembre 2026
Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

02 settembre 2026
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP ad Aragon
MotoGP

Yamaha non ci sta, dura risposta a Quartararo: "Prenda esempio da Miller"

01 settembre 2026

Altre notizie

motogp-moto2-moto3-test-2027

Nuova era MotoGP, pronti? Ecco dove e quando saranno i test ufficiali 2027

MotoGP
Fangio

Monza F1: Quando Collins rinunciò al Mondiale per far vincere Fangio, vallo a spiegare ai ferraristi di oggi

Formula 1
intercontinental-games-team-europe

Intercontinental Games 2026 in Brasile: tanta Italia nel Team Europa tra velocità e motocross

In Pista
Marc Marquez

Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

MotoGP
Screenshot 2026-09-02 alle 01.09.54

CIV Supersport: Noel Spangenberg il sostituto di Raffaele Fusco in Bike & Motor Racing

In Pista

Articoli popolari

Davide Tardozzi

Il braccio di Marquez? "Non ne parliamo più" Tardozzi mette nel mirino Bezzecchi

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP ad Aragon

Bastianini rimonta, ma Acosta è lontano: "Ecco il mio grande errore con la KTM"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

MotoGP
kove-mxgp-official-2027 (1)

La Cina accelera: KOVE in MXGP 2027 con team factory e grandi ambizioni

Motocross
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP ad Aragon

Yamaha non ci sta, dura risposta a Quartararo: "Prenda esempio da Miller"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading