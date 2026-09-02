L'affondo di Tardozzi su Bagnaia: "Problema psicologico"

Pecco Bagnaia è caduto durante il Gran Premio d'Aragona, terminando il weekend di MotoGP al MotorLand senza conquistare punti. Il pilota di Chivasso sta chiaramente attraversando un periodo difficile nella sua carriera, ed è apparso frustrato e deluso. Intanto dall'altra parte del box Ducati si festeggiava la vittoria schiacciante di Marc Marquez.

Gioia e dolori nel box Ducati

Al termine della gara abbiamo visto il doppio volto della medaglia nel garage della Rossa. Da un lato l'entusiasmo intorno a Marquez, dall'altro la forte amarezza di Bagnaia. E sotto sotto c'era gioia anche per il secondo posto di Pedro Acosta, che dalla prossima stagione MotoGP vestirà i colori di Borgo Panigale. "Acosta ha dimostrato ancora una volta oggi che abbiamo un futuro molto promettente con lui. Acosta non è una promessa, è una certezza", ha commentato il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di 'AS'.

Il fattore psicologico

I vertici Ducati devono fare i conti anche con i pessimi risultati di Pecco, in grande difficoltà dall'anno scorso. Più precisamente... dall'arrivo di Marc ai box. Sarà forse una pura coincidenza, ma è un dato di fatto. Difficile nascondere la delusione per la prestazione del due volte campione MotoGP che, in ogni caso, ha reso grande la storia del marchio.

Tardozzi, in un'intervista a TNT Sports, è stato schietto nella sua analisi della situazione del #63. "Ci aspettavamo che Bagnaia fosse almeno tra i primi cinque qui, ma non è stato così. Abbiamo provato qualcosa nel warm-up che non ha funzionato. Gli manca fiducia, non spinge, non siamo riusciti a trovare un modo per superare questo problema".

Il 67enne manager di origine ravennate pensa che la vera natura dei problemi di Pecco sia mentale. "Credo sia una questione psicologica. Il suo approccio a volte limita le sue prestazioni. Non dubitiamo che sia veloce, ma ora deve superare quel sottile confine tra l'essere fiducioso e il chiudere un occhio sulla sfida".

La frustrazione di Pecco

La situazione di Bagnaia, che dal prossimo campionato MotoGP correrà con l'Aprilia, desta preoccupazione in Ducati. Non tanto per la sua personale posizione in classifica (ottavo), quanto per il mancato supporto nella lotta per il Mondiale Costruttori. Gli unici alleati di Marquez in pista sembrano essere suo fratello Alex e Di Giannantonio.

Nel frattempo, il tempo stringe per Pecco, che al momento risulta il pilota Ducati con il maggior numero di cadute. "Penso sia uno dei momenti peggiori della mia carriera - ha ammesso l'allievo della VR46 Academy -. Non vedo via d'uscita e la situazione è peggiorata nelle ultime due gare... Ho dato tutto quello che potevo alla Ducati, ed è difficile accettare la situazione. Con la moto attuale non riesco a guidare in modo naturale. Cado per questo motivo".