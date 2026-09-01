Al MotorLand di Aragon Ducati ritorna alla vittoria, grazie alla doppia impresa di Marc Marquez nella MotoGP Sprint e in gara. La Casa di Borgo Panigale ritorna ad accarezzare il sogno iridato dopo la batosta di Silverstone, con l'Aprilia che continua a detenere il primato in classifica. Ma si lascia Alcaniz con un'altra buona notizia: il secondo posto del neo acquisto Pedro Acosta.

Poker stagionale di Marc

Aveva pianificato alla perfezione come vincere una gara - ha spiegato Davide Tardozzi ad 'AS' -. Ha gestito la corsa in modo incredibile. È rimasto a sette decimi di secondo da Bezzecchi per evitare di scaldare la gomma anteriore, e poi, al momento giusto, ha attaccato e si è staccato. Una gestione di gara da campione... Lui è Marc Marquez, punto e basta". Quarta vittoria stagionale per Marc Marquez, la quindicesima in sella alla Rossa del team Ducati factory. Adesso il distacco dal leader di classifica Jorge Martin ammonta a 18 punti e tutto è possibile a nove Gran Premi dalla fine. Ad Aragon c'era grande attesa per la prestazione del campione in carica della MotoGP e non ha deluso le aspettative. Anche stavolta ha sfoderato una strategia impeccabile, da autentico fuoriclasse e stratega delle due ruote. "- ha spiegato Davide Tardozzi ad 'AS' -.".

Testa a testa Ducati-Aprilia

Continua il duello a distanza e in pista fra Ducati e Aprilia. Tardozzi sa bene che la pressione è una patata bollente da dirottare verso l'avversario. La sfida inizia a farsi rovente in vista del prossimo round a San Marino. "Per Misano, il favorito numero uno sarà Bezzecchi, nel senso che è lui l'uomo da battere lì - ha proseguito il team manager di Ducati Corse -. Sarà incredibilmente veloce perché l'Aprilia è veloce su quel circuito, e dobbiamo provare a batterlo. Sarà molto difficile perché Bezzecchi cercherà sicuramente di dare non il cento per cento, ma il duecento per cento".

Acosta e le condizioni di Marquez

Ma la squadra emiliana lascia Aragon con un'altra nota positiva: il secondo posto di Pedro Acosta, che dal 2027 vestirà i colori del team Ducati factory. "Ancora una volta ha dimostrato che abbiamo un futuro molto promettente con lui. Acosta non è una scommessa, è una certezza".

Le condizioni del braccio destro di Marc Marquez restano un tabù da sfatare. Dopo la gara al MotorLand pare che tutto sia finito, invece il problema continua a covare sotto la cenere. A Borgo Panigale avevano fissato a settembre il momento clou per la ripresa fisica del campione. Settembre è arrivato... "Penso che sia migliorato, ma non è ancora al cento per cento. Ci saranno piste che lo metteranno in crisi e quelle che lo metteranno meno in crisi - ha concluso Tardozzi -. Marc, sicuramente, non pensa alle sue condizioni fisiche, pensa a dare il meglio di sé. Perciò, non vogliamo nemmeno più parlare del braccio... Perché Marc è così, in ogni caso è un campione".