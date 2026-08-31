È un super esordio a stelle e strisce per Daniela Guillen, che porta a casa il primo podio in AMA WMX . Una carica in più per il prossimo gran finale Mondiale.

Daniela Guillen ha reso memorabile la sua prima uscita in AMA WMX con un super terzo posto finale nell'appuntamento conclusivo della stagione 2026. Un risultato eccezionale per la spagnola, che dopo aver ripreso la tabella rossa iridata nel penultimo evento mondiale ad Arnhem s'è decisamente fatta notare all'Ironman Raceway in Crawfordsville, Indiana. Com'era riuscito sempre quest'anno a Lotte van Drunen, sfortunata però nella prima wild card e poi Un debutto nella serie americana davvero da urlo.ha reso memorabile la sua prima uscita in AMA WMX con un super terzo posto finale nell'appuntamento conclusivo della stagione 2026. Un risultato eccezionale per la spagnola, che dopo aver ripreso la tabella rossa iridata nel penultimo evento mondiale ad Arnhem s'è decisamente fatta notare all'Ironman Raceway in Crawfordsville, Indiana. Com'era riuscito sempre quest'anno a Lotte van Drunen, sfortunata però nella prima wild card e poi salita sul podio nella seconda uscita statunitense. Un'ulteriore soddisfazione e carica per il gran finale iridato, con un intero stato che sogna la grande storia di quella che è già la sua migliore crossista di sempre.

Daniela Guillen, ruggito a stelle e strisce

Era il weekend della terza corona consecutiva per Lachlan Turner, che proprio stavolta ha chiuso al 4° posto overall, proprio dietro alla debuttante spagnola, determinata a lasciare un segno nella sua prima volta in AMA WMX, in sella ad una GASGAS MC 250 preparata dal Wildcat Race Team. Seconda nelle Qualifiche 1 e terza nelle Qualifiche 2 per una caduta, Guillen s'è poi lanciata nelle due gare (12 minuti più un giro) e nella prima manche ha chiuso 2^, beneficiando di una scivolata di Turner (poi ripartita e 6^ al traguardo). Tutto questo è successo venerdì 28, sabato 29 toccava alla seconda e ultima gara del weekend: lo scatto stavolta non è stato davvero ottimale e la spagnola s'è trovata subito fuori dalla top 10, per poi scatenarsi in rimonta e passare sotto alla bandiera a scacchi in terza posizione. Per lei quindi 42 punti in totale, a pari merito con Mayla Herrick, che però l'ha preceduta overall per il 2° posto ottenuto nella seconda manche.

Per la vittoria finale, Charli Cannon s'è imposta nettamente con un doppio successo che però non è bastato per strappare a Turner il titolo. Ma appunto, sul terzo gradino del podio di questo gran finale AMA WMX ci è salita Daniela Guillen, autrice di un super debutto nella serie a stelle e strisce. "Un sogno che si realizza! Sono contentissima e grata alla squadra, che mi ha trattata in modo incredibile" ha dichiarato la crossista spagnola. "Tutti continuavano a dirmi di ‘stare attenta’ o di ‘prendermela comoda’, dato che in fin dei conti la mia battaglia è in Europa, per vincere il titolo mondiale". Per quanto riguarda la sfida USA, il bilancio non può essere che positivo, con un desiderio: "Abbiamo chiuso al terzo posto nella mia prima gara nella categoria WMX qui negli Stati Uniti. Non posso che essere contenta e non vedo l'ora di tornare a correre qui in futuro.”