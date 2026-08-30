Iannone imbattibile ad Aragon, sua anche Gara 2: vincere il titolo Bagger è possibile?

Doppietta di The Maniac al MotorLand, dove il compagno Gutierrez sbaglia e si ritira: manca ancora un round per assegnare il la corona iridata Bagger.

Andrea Iannone ha fatto quello che doveva fare per cercare di mantenere viva la sua speranza di potersi giocare il titolo nella Harley-Davidson Bagger World Cup. Dopo aver vinto Gara 1 , il pilota italiano ha conquistato la vittoria anche in Gara 2 ad Aragon. Si tratta della sua prima doppietta nella categoria.

Bagger World Cup: Iannone re di Aragon, Gutierrez KO

Partito bene dalla seconda casella della griglia, The Maniac ha da subito ingaggiato un duello molto acceso con il compagno di squadra Oscar Gutierrez. Sembrava che si dovesse ripetere quanto visto sabato in Gara 1, con i due piloti del team Niti Racing che hanno dato spettacolo fino alla fine, però al secondo giro lo spagnolo è caduto in curva 12 e si è ritirato.

Da quel momento Iannone ha gestito tutto in maniera perfetta, evitando di rendersi attaccabile dagli inseguitori. Completano il podio Eric Granado e Archie McDonald, il leader della classifica generale della Bagger World Cup 2026. L'australiano ha 7 punti di vantaggio sul brasiliano e 26 su Gutierrez. Il ritardo di The Maniac è di 27 punti. Manca ancora un round, quello in Austria, per assegnare la corona iridata.

Iannone sarà costretto a fare una doppietta anche al Red Bull Ring e a sperare che i rivali sbaglino. La sua impresa è decisamente difficile. Da ricordare che lui non ha corso il primo round della Bagger World Cup ad Austin, quindi ha perso punti che oggi gli tornerebbero utilissimi. In Austria darà tutto per portare la sua Harley-Davidson in trionfo, consapevole che laurearsi campione del mondo sarà complicato.

Bagger World Cup, round Aragon: l'ordine di arrivo di Gara 2

La classifica generale 2026