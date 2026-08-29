Michele Pirro infortunato: c'è una prima data per il rientro sulla Ducati

Michele Pirro sempre più vicino al pieno recupero dopo l'intervento chirurgico alla spalla: correrà nel CIV Superbike a Cremona?

Nell'ultimo appuntamento svoltosi a Misano, il CIV Superbike non ha potuto fare affidamento sul pilota più titolato dello schieramento. Michele Pirro, alla sua prima stagione con il team "di famiglia" Garage 51 Racing powered by DTO, si è ritrovato costretto al forfait a seguito di un delicato intervento chirurgico alla spalla sinistra per la lesione di due tendini. Conseguenza di una doppia rovinosa scivolata rimediata dapprima nella top class tricolore a Imola e, successivamente, al World Ducati Week. In recupero da questa operazione, il dieci volte Campione Italiano sta vivendo un progressivo ritorno alla normalità.

PROSEGUE IL RECUPERO DI MICHELE PIRRO

“È stato un periodo intenso e di grande sacrificio per riprendere la funzionalità della spalla", ha fatto sapere Michele Pirro, sostituito a Misano da Alessio Finello (14° in entrambe le gare in programma) sulla Ducati Panigale V4 di Garage 51. "La zona interessata sta rispondendo molto bene ai carichi di lavoro, sono impaziente di risalire in sella alla mia Ducati. Ci attende un lavoro fondamentale per lo sviluppo della moto e, come sempre, sono pronto a dare il mio massimo contributo alla squadra. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino in un'estate così difficile dal punto di vista fisico. A cominciare dall'equipe medica del Prof. Giuseppe Porcellini che si è presa cura di me, passando per lo staff di Technogym che mi ha accompagnato nel lavoro in palestra".

TEST IMMINENTE A MISANO

Al momento il collaudatore Ducati MotoGP non è ancora tornato in azione, ma la ripresa dell'attività agonistica è prevista al più presto. Attraverso un comunicato stampa, lo stesso Michele Pirro ha annunciato che dopodomani, nella giornata di lunedì 31 agosto, prenderà parte ad una sessione di Test a Misano proprio con la Ducati Panigale V4 di Garage 51.

RIENTRO NEL CIV SUPERBIKE A CREMONA?

In questa uscita organizzata sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli, Michele Pirro cercherà di riprendere gli automatismi, potendo verificare la personale forma fisica a distanza di sette settimane dall'intervento alla spalla. L'originario di San Giovanni Rotondo conta di presentarsi in buone condizione al via del prossimo round del CIV Superbike in agenda dal 18 al 20 settembre a Cremona. Un auspicio condiviso altresì dalla casa madre in una fase cruciale dello sviluppo della nuova Desmosedici GP27 850cc gommata Pirelli. Con il lavoro portato avanti in sua assenza da Nicolò Bulega, involato verso la conquista del titolo iridato Superbike nonché futuro portacolori Pertamina Enduro VR46 Racing Team nella MotoGP 2027

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