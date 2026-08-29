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Bagger World Cup Aragon: Iannone trionfa in Gara 1, Gutierrez cede dopo un duello infuocato

In Pista
di Matteo Bellan
sabato, 29 agosto 2026 alle 17:15
Andrea Iannone guida la Harley Davidson nella Gara 1 della Bagger World Cup ad Aragon
Bagger World Cup, round Aragon: Andrea Iannone vince Gara 1
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Il pilota italiano ha avuto la meglio sul compagno di squadra al MotorLand, caduto Granado: per The Maniac la vetta della classifica non è distantissima, ma vincere il titolo sarà difficilissimo.
Round 5 della Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 finora molto positivo per Andrea Iannone. Competitivo già dalle prove libere di venerdì, oggi ad Aragon il pilota del team Niti Racing ha conquistato il secondo posto nelle Qualifiche e poi la vittoria di Gara 1. Si tratta del suo secondo successo nella categoria, dopo quello ottenuto in Gara 2 nel round di esordio al Mugello. Le premesse per fare doppietta ci sono tutte per l'abruzzese.

Bagger World Cup, round Aragon: Granado sbaglia, Iannone e i rivali ne approfittano

Iannone non ha avuto vita facile nella prima manche al MotorLand. Infatti, ha ingaggiato un duello molto acceso con il compagno di squadra Oscar Gutierrez. Lo spagnolo ha dato tutto per farsi sconfiggere, però The Maniac all'ultimo giro è stato bravo a non rendersi attaccabile e le loro posizioni non sono cambiate fino al traguardo. Il team Niti Racing può essere pienamente soddisfatto di questa doppietta.
Sul podio di Gara 1 della Bagger World Cup sale anche la Harley-Davidson guidata da Archie McDonald. Con questo risultato l'australiano del team Joe Rascal Racing diventa il nuovo leader della classifica mondiale, dato che Eric Granado è caduto in curva 4 e si è ritirato dalla corsa. Il brasiliano scala al terzo posto, superato anche da Gutierrez. Ci sono tre piloti racchiusi in 11 punti, la battaglia per il titolo è apertissima.
Matematicamente è ancora in corsa anche Iannone, quarto a -36 da McDonald. Con ancora tre gare da disputare (Gara 1 ad Aragon e le due manche in Austria), è giusto tenerlo ancora in considerazione. Ma servirà un'impresa per laurearsi campione del mondo Bagger, è praticamente "condannato" a vincere tutte le gare e a sperare che gli avversari commettano errori. Il fatto di aver saltato il primo round ad Austin, quando era ancora senza un team per la stagione 2026, sta incidendo pesantemente nella sua corsa iridata. Se avesse corso anche ad Austin, molto probabilmente la sua situazione in classifica sarebbe migliore.
Classifica Gara 1 Aragon Bagger World Cup 2026
Bagger World Cup 2026, risultati Gara 1 Aragon: l'ordine di arrivo finale

La classifica piloti aggiornata

  1. Archie McDonald 158 punti
  2. Oscar Gutierrez 148 punti
  3. Eric Granado 147 punti
  4. Andrea Iannone 122 punti
  5. Filippo Rovelli 89
  6. Jake Lewis 88
  7. Jordi Torres 64
  8. Travis Wyman 63 
  9. Cory West 56
  10. Dimas Ekky Pratama 37
  11. Bradley Smith 36
  12. Maxwell Toth 30
  13. Cody Wyman 26
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