MotoGP Aragon, cos'ha fatto Bezzecchi? Pole record, Aprilia mette pressione a Marquez

Dopo le FP2 fondamentali per lavorare soprattutto in ottica sprint race e gara lunga, ad Aragon sono andate in scena le attesissime Qualifiche MotoGP. A conquistare la pole position è stato Marco Bezzecchi , autore di un tempo record in 1'44"962.

Il pilota Aprilia ha beffato Marc Marquez per 89 millesimi. È stato l'unico ad andare sotto l'1'45" e lo ha fatto per due volte. Un messaggio importante al campione Ducati, che ha dato tutto per prendersi la P1 e si è dovuto arrendere, ma resta il favorito per vincere sprint e gara. In prima fila c'è anche la Desmosedici di Alex Marquez del team BK8 Gresini.

Qualifiche MotoGP Aragon: com'è andata la Q1

Francesco Bagnaia e Diogo Moreira sono i due piloti che, partendo dalla Q1, sono riusciti ad assicurarsi i due posti in palio per la Q2. Il pilota Ducati è riuscito a sfruttare bene le FP2 per compiere qualche progresso e riuscire a guidare in maniera più efficace. Per come era messo venerdì, non sembrava scontato il superamento della Q1. E non era scontato neanche per il rookie brasiliano del team Honda LCR, che ha raggiunto il compagno Johann Zarco in Q2 dopo aver collezionato anche una caduta in curva 2 nel finale di sessione. Deludono i piloti ufficiali Honda HRC: Joan Mir partirà quindicesimo, Luca Marini diciottesimo.

La migliore Yamaha è quella di Jack Miller del team Prima Pramac: tredicesima casella della griglia per il pilota australiano. Solo sedicesima Enea Bastianini con la KTM Tech3. Penultimo tempo per Toprak Razgatlioglu, che anche ad Aragon sta faticando tanto.

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GP Aragon, risultati Q2: tempi, classifica e griglia di partenza

Prima fila Bezzecchi-Marc Marquez-Alex Marquez, in seconda ci sono le Aprilia di Raul Fernandez e Jorge Martin assieme alla KTM di Pedro Acosta, caduto tra curva 8 e 9 verso la fine della Q2 mentre stava migliorando il suo tempo.

Fabio Di Giannantonio apre la terza fila con la Ducati Desmosedici GP26 del team VR46, vicino a lui Pecco Bagnaia e la Honda LCR del rientrante Johann Zarco. Il francese è stato da applausi già venerdì , quando ha ottenuto l'accesso diretto alla Q2, e anche oggi ha ben figurato nelle Qualifiche. In quarta fila Diogo Moreira, Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli.

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