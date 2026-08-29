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MotoGP Aragon, cos'ha fatto Bezzecchi? Pole record, Aprilia mette pressione a Marquez

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 29 agosto 2026 alle 11:35
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP nelle Qualifiche ad Aragon
Super Bezzecchi ad Aragon: pole position strappata a Marquez
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Dopo le FP2 fondamentali per lavorare soprattutto in ottica sprint race e gara lunga, ad Aragon sono andate in scena le attesissime Qualifiche MotoGP. A conquistare la pole position è stato Marco Bezzecchi, autore di un tempo record in 1'44"962.
Il pilota Aprilia ha beffato Marc Marquez per 89 millesimi. È stato l'unico ad andare sotto l'1'45" e lo ha fatto per due volte. Un messaggio importante al campione Ducati, che ha dato tutto per prendersi la P1 e si è dovuto arrendere, ma resta il favorito per vincere sprint e gara. In prima fila c'è anche la Desmosedici di Alex Marquez del team BK8 Gresini.

Qualifiche MotoGP Aragon: com'è andata la Q1

Francesco Bagnaia e Diogo Moreira sono i due piloti che, partendo dalla Q1, sono riusciti ad assicurarsi i due posti in palio per la Q2. Il pilota Ducati è riuscito a sfruttare bene le FP2 per compiere qualche progresso e riuscire a guidare in maniera più efficace. Per come era messo venerdì, non sembrava scontato il superamento della Q1. E non era scontato neanche per il rookie brasiliano del team Honda LCR, che ha raggiunto il compagno Johann Zarco in Q2 dopo aver collezionato anche una caduta in curva 2 nel finale di sessione. Deludono i piloti ufficiali Honda HRC: Joan Mir partirà quindicesimo, Luca Marini diciottesimo.
La migliore Yamaha è quella di Jack Miller del team Prima Pramac: tredicesima casella della griglia per il pilota australiano. Solo sedicesima Enea Bastianini con la KTM Tech3. Penultimo tempo per Toprak Razgatlioglu, che anche ad Aragon sta faticando tanto.
Classifica tempi Q1 Qualifiche MotoGP Aragon 2026
MotoGP Aragon 2026, risultati Qualifiche: tempi e classifica Q1

GP Aragon, risultati Q2: tempi, classifica e griglia di partenza

Prima fila Bezzecchi-Marc Marquez-Alex Marquez, in seconda ci sono le Aprilia di Raul Fernandez e Jorge Martin assieme alla KTM di Pedro Acosta, caduto tra curva 8 e 9 verso la fine della Q2 mentre stava migliorando il suo tempo.
Fabio Di Giannantonio apre la terza fila con la Ducati Desmosedici GP26 del team VR46, vicino a lui Pecco Bagnaia e la Honda LCR del rientrante Johann Zarco. Il francese è stato da applausi già venerdì, quando ha ottenuto l'accesso diretto alla Q2, e anche oggi ha ben figurato nelle Qualifiche. In quarta fila Diogo Moreira, Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli.
Classifica tempi Q2 Qualifiche MotoGP Aragon
MotoGP Aragon 2026, risultati Qualifiche: tempi e classifica Q2

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Marco Bezzecchi

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