Adelaide nel caos, proteste contro il nuovo GP MotoGP: il motivo è incredibile

In Australia sta scoppiando un vero e proprio scandalo che coinvolge la MotoGP. Il circuito di Adelaide sta già facendo molto parlare di sé…

Le polemiche per l' addio a Phillip Island e il passaggio ad Adelaide non si sono ancora davvero spente, ed ecco che il circuito cittadino new entry della MotoGP torna a far parlare di sé. Come riportano i nostri colleghi di Paddock-GP , circa una settimana fa l'emittente radiofonica locale FiveAA ha svelato, attraverso documenti riservati ormai resi pubblici, che il progetto per lo sviluppo del circuito prevederebbe l'abbattimento a Victoria Park di centinaia di alberi (200-400), in netto contrasto con i "soli" 45 annunciati in precedenza. Da allora polemiche, raccolte firme, proteste e manifestazioni non si sono placate in città. Da città verde che valorizza gli spazi naturali, la questione per Adelaide s'è fatta molto spinosa, così come per MotoGP SEG e la FIM, che saranno chiamati ad esprimersi in merito. Soprattutto dopo tutti gli slogan per un minore inquinamento, in particolare l'addio ai carburanti fossili dal 2027 per passare a biocarburanti sostenibili ed e-fuel.

Adelaide nel caos, cosa sta succedendo