Prequalifiche molto importanti per prepararsi alle gare e mettersi nella migliore condizione possibile in vista delle Qualifiche:

Il più veloce di tutti nella Practice MotoGP ad Aragon è stato Marco Bezzecchi , che nelle fasi finali si è messo davanti a tutti con un tempo che rappresenta il nuovo record della pista: 1'45"455. Il pilota Aprilia non è in grande condizione fisica, avendo la clavicola sinistra ancora acciaccata e soprattutto un ginocchio sinistro ancora lontano dalla totale guarigione.

Prima dei time attack della parte finale della sessione, i piloti hanno fatto un importante lavoro di comparazione che ha riguardato la gomma posteriore. Non è escluso che nella sprint race possa essere usata la mescola media invece della morbida. Molto dipenderà dalle condizioni che ci saranno sabato: temperature e consumi saranno fattori fondamentali da considerare.

MotoGP Aragon 2026, Prove: tempi ufficiali e classifica

Bezzecchi si è messo dietro i fratelli Alex e Marc Marquez, distanti rispettivamente 10 e 38 millesimi. Il duello Aprilia-Ducati si infiamma al MotorLand. Da ricordare che Marc non ha usato una seconda gomma morbida posteriore nel finale, visto che il suo tempo gli bastava per essere certo di accedere alla Q2.

Nella top 5 ci sono anche le Desmosedici di Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer. Quest'ultimo è al rientro e la sua prestazione positiva va assolutamente evidenziata. Le Aprilia di Raul Fernandez e Jorge Martin sono a oltre mezzo secondo da quella di Bezzecchi, i due piloti spagnoli dovranno studiare bene cosa ha fatto oggi il collega di marchio per poter migliorare in vista della giornata di sabato.

Unica KTM qualificata alla Q2 delle Qualifiche MotoGP ad Aragon è quella di Pedro Acosta. Gli ultimi due che si sono guadagnati l'accesso sono Franco Morbidelli e un fantastico Johann Zarco, al rientro dopo mesi di assenza dovuti al brutto incidente avvenuto nella gara a Barcellona. La performance del francese del team Honda LCR è da applausi, beffati per pochi centesimi il compagno Diogo Moreira e Luca Marini del team factory HRC.

Delude Pecco Bagnaia, che non è andato oltre il tredicesimo tempo in questo turno di prove. Già nella FP1 aveva avuto delle grandi difficoltà , nel pomeriggio non è riuscito a mettere insieme un giro da top 10 e dovrà affrontare la Q1 sabato mattina.