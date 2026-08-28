MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Omaggio al Tourist Trophy: Daniel Ingham ha completato quel giro che non ha mai finito

Storie di Moto
di Paolo Gozzi
venerdì, 28 agosto 2026 alle 18:16
Tourist Trophy: Daniel Ingham l'ultimo mezzo giro al TT
Aggiungi come fonte preferita su Google
Helayna è la moglie di Daniel Ingham, pilota britannico morto durante le prove del Tourist Trophy di quest'anno. Oggi, spenti i motori delle ultime gare dell'anno sul famigerato Mountain Course, ha reso omaggio al marito ultimando insieme ad un gruppo di amici e appassionati quell'ultimo giro che Daniel purtroppo non ha mai concluso.
Daniel Ingham aveva 33 anni e aveva debuttato sul circuito stradale più veloce e terribile dieci anni fa, ad un'età molto acerba per un road racer. Per anni aveva gareggiato nel Manx GP, l'evento di fine stagione riservato ai debuttanti e agli amatori: i migliori si conquistano il passaporto per il Tourist Trophy, la madre di tutte le corse su strada. Ingham era arrivato all'apice nel 2024, vincendo il Senior Manx GP, cioè la competizione più importante. Nella foto d'apertura lo vediamo festeggiare quel traguardo insieme al team e alla sua famiglia: la moglie Helayna e i piccoli Joey e Phoebe. Se chiami il tuo primogenito come uno dei miti del TT, Joey Dunlop, fuoriclasse anni '90 con 24 trionfi all'attivo, significa che c'è una strada tracciata davanti.

Quel maledetto mercoledi 

Ormai ci aveva corso tante volte sul Mountain Course. Daniel Ingham era un pilota esperto e sapeva benissimo che quando viaggi a oltre 210 chilometri all'ora di media fra marciapiedi, rocce e villaggi il sottile confine fra l'ebbrezza del rischio e l'irreparabile diventa sottilissimo. L'esperienza al TT è decisiva, ma non ti salva se qualcosa gira storto. Mercoledi 27 maggio, mentre era impegnato nelle qualifiche Superbike, Daniel Ingham ha perso il controllo a Doran Bend, una delle curve più insidiose. Si trova a circa 8 miglia dalla partenza di Douglas, poco oltre Ballacrane e a ridosso del primo intermedio di Glen Helen. Questo tratto anticamente si chiamava Balling Bridge, ma prese il nome di adesso perchè un pilota famoso degli anni '50, Bill Doran, vi ebbe due terribili incidenti, nel 1950 e 1952. Nel secondo si ruppe la gamba destra, sopravvivendo miracolosamente. Daniel Ingham non ha avuto la stessa fortuna.

Il TT è un segno identitario 

Helayna ha voluto a tutti i costi che quel giro maledetto avesse una fine, per questo ha accompagnato le ceneri del marito fino al traguardo. Tanti, in Italia, ogni volta che un pilota muore al TT si chiedono che senso abbia, in questa epoca, sacrificare la vita per una moto, una gara, una coppa. La domanda riecheggia tante volte, perchè i lutti al Mountain Course non sono la fatalità, ma una tragica costanza. Quest'anno l'Isola di Man, oltre a Daniel Ingham, si è portata via anche lo svizzero Mauro Poncini e il britannico Sam Naughton, scomparsi proprio pochi giorni fa, durante le prove del Manx GP. Ma le gare su strada continuano e continueranno, perchè sono l'identità di una numerosissima popolazione di piloti e appassionati. Tutti conoscono i rischi e l'accettano, con ineluttabile spirito d'appartenenza: anche le mogli, le madri e i figli.
Ecco perchè, in una giornata di fine agosto, Daniel è finalmente arrivato al traguardo, insieme a chi gli voleva bene.
Daniel Ingham
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Manx GP, due morti in due giorni: Sam Naughton uscita fatale a Doran's BendManx GP, due morti in due giorni: Sam Naughton uscita fatale a Doran's Bend
Salvo Sallustro, il pilota-carabiniere ferito nel grave incidente al Manx GP: ecco come staSalvo Sallustro, il pilota-carabiniere ferito nel grave incidente al Manx GP: ecco come sta
Superbike

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Adelaide-MotoGP-scandalo
MotoGP

Adelaide nel caos, proteste contro il nuovo GP MotoGP: il motivo è incredibile

29 agosto 2026
crossodromo-malpensa-mx-track
Storie di Moto

Dall’acqua al gas aperto: il Crossodromo Ciglione della Malpensa risorto in tempo record

27 agosto 2026
mv-agusta-brutale-910r-campioni-italia
Storie di Moto

L’azzurro su due ruote: quella speciale MV Agusta per gli eroi di Berlino

25 agosto 2026

Altre notizie

Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP nelle Qualifiche ad Aragon

MotoGP Aragon, cos'ha fatto Bezzecchi? Pole record, Aprilia mette pressione a Marquez

MotoGP
Bezzecchi ad Aragon

Bezzecchi non cerca alibi ad Aragon: "Mi vergogno a parlarne"

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP

MotoGP, il motore di Bastianini è ancora depotenziato? KTM fa chiarezza

MotoGP
Adelaide-MotoGP-scandalo

Adelaide nel caos, proteste contro il nuovo GP MotoGP: il motivo è incredibile

MotoGP
zarco-motogp-aragon

Cuore Zarco ad Aragon, rientro già da brividi dopo il grave infortunio

MotoGP

Articoli popolari

marquez-motogp-fp1-aragon

MotoGP FP1 Aragon: è subito Marquez vs Aprilia, sorprese e cadute

MotoGP
Alex Rins

Alex Rins chiama Ducati: "Devo prendere una decisione"

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP

Allarme Aprilia ad Aragon, Bezzecchi è preoccupato: "Devo sopravvivere"

MotoGP
miller-guevara-pramac-yamaha-motogp

Cambio epocale in Pramac Yamaha: addio a Miller, Guevara dalla Moto2 accanto a Toprak

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP ad Aragon

Prove MotoGP Aragon: Bezzecchi sorprende Ducati, Zarco eroico, Bagnaia delude

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading