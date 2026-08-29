Bezzecchi non cerca alibi ad Aragon: "Mi vergogno a parlarne"

Nonostante un fastidio al ginocchio, Marco Bezzecchi è stato il pilota più veloce della prima giornata di MotoGP ad Aragon, ma non solo. L'alfiere dell'Aprilia ha anche siglato un nuovo record della pista, anticipando di un soffio Marc Marquez, il favorito del weekend. Ma la sfida è appena cominciata.

Super venerdì per Marco

Nelle Pre-qualifiche di Aragon Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo in 1:45"455, 10 millesimi di secondo più veloce di Alex Marquez, con Marc che ha chiuso al terzo posto. C'è grande entusiasmo nel box Aprilia, ma 'Bez' sa che questo è soltanto l'inizio. Contro le Ducati (quattro nelle prime cinque posizioni) ci sarà da soffrire al MotorLand, ma quest'anno nulla è impossibile ai piloti di Noale.

Oggi sarà un'altra giornata di MotoGP dall'esito imprevedibile o forse scontato... "Non mi aspettavo niente da oggi - ha ammesso Marco Bezzecchi al termine del venerdì -. Ma si è rivelata una buona giornata e sono contento. È anche vero che Marc ha fatto solo un time attack, si è un po' trattenuto, quindi non esageriamo. È solo venerdì e domani sarà lui l'uomo da battere".

Il problema al ginocchio

Le sue condizioni fisiche non sono delle migliori, c'è da stringere i denti. "La spalla non mi dà problemi, mentre il ginocchio (sinistro, ndr) continua a darmi parecchio fastidio... Non mi piace lamentarmi. Mi vergogno persino a parlarne, ma questa è la realtà".

Bisogna dosare le energie in vista degli appuntamenti che contano, a cominciare dalle qualifiche del sabato, fino alla Sprint e alla gara domenicale. Una situazione che accomuna il 'Bez' a Marc Marquez, anche lui alle prese con problemi al braccio e alla spalla. "Spero di riprendermi al più presto per poter tornare alla normalità. Parlando per me, dato che non voglio immischiarmi in quello che succede agli altri, è chiaro che ora devo concentrarmi sulla mia situazione".

Nuovo codone per 'Bez'

Aprilia continua a lavorare sull'aerodinamica, l'obiettivo è mettere le mani sul titolo MotoGP. Su una delle RS-GP a disposizione di Bezzecchi è spuntato un nuovo codone. Marco preferisce vivere alla giornata e non guardare troppo lontano. "In realtà, il mio obiettivo è diverso: cercare di lottare di nuovo per la vittoria il prima possibile, quando il mio corpo me lo permetterà. Quindi sono molto concentrato su me stesso e non presto molta attenzione agli altri".