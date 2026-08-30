Il leader del mondiale non è al livello del compagno di squadra al MotorLand: fondamentale il Warm Up per provare ad alzare il livello in vista della gara.

Quella di Aragon non è mai stata la pista migliore per l'Aprilia, basta guardare lo storico dei risultati, ma nel 2026 la moto è migliorata parecchio e il team di Noale si aspetta di poter conquistare dei buoni risultati. Marco Bezzecchi è riuscito a conquistare una pole position con tempo record e poi ha chiuso al terzo posto la sprint race, battuto solo dalle Ducati dei fratelli Marquez , bravi a superarlo dopo lo start. Jorge Martin , invece, non è andato oltre un quinto posto finale.

474 millesimi di ritardo rispetto a Bezzecchi nelle Qualifiche, mentre nella Sprint i due piloti Aprilia sono stati separati di circa 4 secondi. Davanti a Martinator anche la KTM di Pedro Acosta, con il quale ha battagliato parecchio prima di doversi arrendere. Rimane leader della classifica con +29 su Bez e lo resterà anche dopo la gara lunga, però per domenica la sua speranza è quella di essere un po' più competitivo.

MotoGP Aragon: Martin spiega cosa non ha funzionato nella Sprint

Credo che la media funzionasse un po’ meglio - riporta - ma non avevamo molta altra scelta che optare per la morbida, perché non avevo provato la media. La verità è che non credo che avrei potuto fare molto di più. Penso che abbiamo fatto un’ottima gara. All’inizio, soprattutto, andavo piuttosto veloce. Sono riuscito ad avvicinarmi molto ai primi, mentre per tutto il weekend ero stato molto indietro. Penso che domenica con le gomme medie potrò fare un altro piccolo passo avanti". Il campione MotoGP 2024 è tra coloro che hanno utilizzato la gomma posteriore morbida, ma non ha particolari pentimenti in merito a questa decisione: "riporta Motosan ".

MotoGP Aragon: Jorge Martin non è scontento della sua Sprint

Martin ha lottato tanto nei primi giri con Fernandez e Acosta, però non ritiene che avrebbe avuto la possibilità di ottenere un risultato migliore se non avesse perso tempo con i due connazionali: "No, il quinto posto era il massimo. Sto avendo molte difficoltà con la parte anteriore e ci stiamo lavorando. Il quinto posto è persino meglio di quanto mi aspettassi. In gara spero di migliorare questa posizione, ovviamente, ma alla fine l'importante è ottenere il massimo. È un weekend in cui sto faticando, si tratta di minimizzare le perdite e pensare alla prossima gara".

Con la gomma posteriore media l'Aprilia RS-GP26 si è spesso comportata bene e il pilota madrileno conta di poter essere più competitivo nella gara lunga. È consapevole di cosa non sta funzionando e il team di Noale si è messo al lavoro per aiutarlo. I 10 minuti di Warm Up saranno utili per provare qualche soluzione diversa rispetto alla Sprint.

Guardare Bezzecchi servirà?

Nel box di Martin cercheranno di sfruttare anche i dati di Bezzecchi, l'unico che sembra poter impensierire il binomio Marquez-Ducati, per tentare di compiere un passo in avanti: "Marco sta facendo la differenza - commenta il campione MotoGP 2024 -. In ogni sessione di prove libere mi ha dato mezzo secondo. È vero che nella sprint il distacco non è stato enorme, ma dobbiamo vedere esattamente dove è ancora più competitivo. Sto gradualmente riducendo il distacco e spero di ridurlo ulteriormente".

Arrivare quarto o quinto è meglio di cadere e ritirarsi, lo spagnolo non prenderà rischi se il suo potenziale non sarà da podio nella gara ad Aragon. Se sarà costretto a correre un po' in difesa, lo farà, ottenendo il massimo possibile e pensando poi a riscattarsi nelle prossime piste. Ha già lottato per il titolo mondiale e sa bene che a volte può essere necessario accontentarsi, evitando errori che possono far perdere punti poi decisivi a fine campionato.