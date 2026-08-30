Warm Up MotoGP Aragon, Bezzecchi domina e avvisa Marquez: gli orari TV di oggi

Stamattina ultimi 10 minuti per lavorare in pista prima della gara che si disputerà nel pomeriggio. I piloti MotoGP hanno cercato di sfruttare al meglio il tempo a disposizione per compiere qualche progresso rispetto a sabato. Il più veloce di tutti è stato Marco Bezzecchi , autore del miglior tempo in 1'46"512. Da dire che il riminese utilizzava una gomma nuova, quindi aveva un vantaggio rispetto ai rivali.

GP Aragon 2026: tempi e classifica del Warm Up

Dopo il terzo posto nella sprint race , il pilota Aprilia vuole provare a mettere pressione a Marc Marquez, terzo nel Warm Up e vincitore sabato pomeriggio. Secondo tempo mattutino per Pedro Acosta, che con la KTM vuole provare a lottare per il podio nella gara lunga.

Bezzecchi ha rifilato distacchi importanti agli avversari, però sa che in gara la storia dovrebbe essere diversa. Partendo dalla pole position, cercherà di non farsi beffare di nuovo dai fratelli Marquez al via. Il suo passo è buono, ma bisognerà vedere come si svilupperà la battaglia. Quello di Aragon è uno dei circuiti preferiti di Marc, batterlo sarà complicato.

MotoGP Aragon, risultati Warm Up: tempi e classifica

Moto3, Moto2, MotoGP: gli orari delle gare di oggi

Il Gran Premio di Aragon 2026 viene trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208). Le gare Moto3, Moto2 e MotoGP di oggi possono essere seguite anche in diretta streaming sfruttando i servizi Sky Go e NOW. Invece, il canale TV8 e il sito TV8.it trasmetteranno le gare solamente in differita. Di seguito gli orari della giornata odierna.

ORARI DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Ore 11: Gara Moto3 (17 giri)

Ore 12.15: Gara Moto2 (19 giri)

Ore 14: Gara MotoGP (23 giri)

ORARI DIFFERITA TV8

Ore 14 - Gara Moto3

Ore 15.15 - Gara Moto2

Ore 17 - Gara MotoGP

La griglia di partenza MotoGP al MotorLand

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Pecco Bagnaia (Ducati)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Franco Morbidelli (Ducati)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Brad Binder (KTM)

15. Joan Mir (Honda)

16. Enea Bastianini (KTM)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Luca Marini (Honda)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Pol Espargaro (KTM)

21. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)