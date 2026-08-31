Bastianini rimonta, ma Acosta è lontano: "Ecco il mio grande errore con la KTM"

La distanza da Acosta è grande, ma la gara di rimonta del riminese non è comunque da buttare: a Misano sarà più vicino al collega di marchio?

Quella di Aragon è una pista che piace a Enea Bastianini , che lì ha vinto nel 2022 con la Ducati del team Gresini dopo un duello con Pecco Bagnaia. Proprio al MotorLand ha disputato anche il suo miglior weekend da quando corre con i colori KTM Tech3: quinto posto nella sprint e terzo nella gara nel 2025. Quello dello scorso anno è anche l'unico podio ottenuto di domenica con la RC16. Nel 2026 non è stato possibile essere competitivo come nella passata stagione MotoGP.

L'unico pilota KTM in grado di fare una grande differenza nell'ultimo weekend è stato Pedro Acosta, quarto sabato e secondo domenica. Il riminese, dopo delle qualifiche disastrose (diciassettesimo tempo), si è classificato quattordicesimo nella sprint (a oltre 13 secondi da Acosta) e ottavo nella gara (a quasi 24 secondi da Pedro). La sua rimonta è stata notevole e fa aumentare i suoi rimpianti per non essere stato capace di partire più avanti sulla griglia MotoGP.

MotoGP, che super rimonta ad Aragon

Il campione del mondo Moto2 2020 è rimasto sorpreso della sua performance domenicale e a Sky Sport MotoGP ha raccontato che qualcosa è stato cambiato nella sua RC16: "Non mi aspettavo questo tipo di gara. Evidentemente, quello che abbiamo fatto nel Warm Up ha dato i suoi frutti. Sabato non mi sentivo a mio agio, invece in gara sono riuscito a guidare bene dall'inizio alla fine. Il calo della gomma è stato molto inferiore rispetto alla sprint, sono riuscito a fare qualche sorpasso e mi sono divertito".

Sicuramente la gara ad Aragon è di buon auspicio in vista del gran premio a Misano Adriatico (11-13 settembre), dove Bastianini spera di poter fare ancora meglio: "Se portiamo anche a Misano ciò che siamo riusciti a fare durante in questo weekend, potremmo fare qualcosa in più. Un limite può essere la qualifica, però mi potrebbe aiutare il fatto di correre a Misano su una pista che conosco molto bene. Io e gli altri piloti italiani conosciamo qualche trucchetto, vedremo di fare bene".

Motore KTM a pieni giri a Misano?

Nei giorni scorsi il pilota del team Tech3 aveva rivelato che il motore della sua RC16 non era tornato a girare a pieni giri, ma a Misano non dovrebbero esserci problemi: "Penso che quei 500 giri in più possano fare la differenza, facendoci soffrire meno. Ora dobbiamo guardare anche la sicurezza e portare a casa la pelle".

La casa di Mattighofen aveva ricevuto il via libera dagli altri costruttori per risolvere un problema di affidabilità dei propri motori, "depotenziati" proprio per cercare di evitare altre rotture o altri guai tecnici. Bastianini ha avuto un'incomprensione con KTM , che per bocca di Pit Beirer ha spiegato che gli interventi erano stati fatti su tutte le RC16 e non solo su quelle del team factory. Anche se il romagnolo non ha ottenuto tutti i giri ad Aragon, dovrebbe averli regolarmente a Misano.

Enea vuole rilanciarsi con l'Aprilia Trackhouse

Interpellato sul suo futuro con l'Aprilia del team SuperFile Trackhouse, Bastianini si è detto fiducioso di poter tornare a battagliare per risultati migliori di quelli ottenuti nell'ultimo biennio: "Vincere il campionato non sarebbe male... L'obiettivo rimane quello, però bisogna andare per step. Credo di poter tornare competitivo, questo è qualcosa che mi motiva. Credo di poter tornare a lottare davanti con i primi".

Anche se è passato un anno e mezzo da quando guida la RC16, il 28enne riminese ammette che non è mai riuscito e sentirla sua: "Sono sceso dalla moto migliore e sono salito su una più difficile, lo sapevo da prima di salirci. Ho trovato un DNA moto diverso da quello Ducati, la cosa più complicata è stata affrontare il percorso di adattamento e probabilmente non sono mai riuscito a uscirne fuori. Non mi sono mai adattato abbastanza da poter essere veloce in tutte le gare, anche se ogni tanto è saltato fuori qualcosa di buono".

Bastianini riconosce che ci sono delle sue responsabilità che con il team KTM Tech3 non è stato in grado di essere costantemente competitivo: "Sono uno che si dà molte colpe, sicuramente degli errori li ho fatti. Forse il più grande è stato quello di cercare qualcosa che la moto non mi poteva dare, perché ha un proprio DNA. Ho inseguito qualcosa che non c'era". Vedremo se nella parte finale del campionato MotoGP 2026 riuscirà a togliersi qualche soddisfazione e a lasciare l'attuale squadra con dei risultati più in linea con il suo talento e le sue ambizioni. Poi ci sarà un'Aprilia ad attenderlo.