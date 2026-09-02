CIV Supersport: Noel Spangenberg il sostituto di Raffaele Fusco in Bike & Motor Racing

Noel Spangenberg correrà a Cremona e Vallelunga nel CIV Supersport con la seconda Yamaha R9 di Bike & Motor Racing Team.

Noel Spangenberg Mattioli, attualmente impegnato nella Dunlop Cup 600 con una Yamaha R6 del Team Fox 373, disputerà i conclusivi due round del CIV Supersport 2026. Con Raffaele Fusco che ha deciso senza alcun preavviso di appendere il casco al chiodo, il Bike & Motor Racing Team ha annunciato che sarà il diciassettenne pilota italo-tedesco a portare in pista la seconda Yamaha R9 accanto a Matteo Patacca tra Cremona e Vallelunga.

IL RITORNO DI SPANGENBERG NEL CIV

Per Noel Spangenberg Mattioli si tratterà di un ritorno nel circus del CIV. Nel 2023 difese con alterne fortune i colori del team MR Racing nella PreMoto3, mentre nella stagione seguente ottenne qualche risultato apprezzabile nella (defunta) Supersport 300 con una Kawasaki Ninja 400 del King Racing Team. Legatosi al Team Fox 373, lo scorso anno Spangenberg Mattioli si è messo occasionalmente in mostra nel monomarca Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, prima di rimediare la frattura della clavicola nel corso delle prove della finalissima di Imola.

LE PAROLE DI SPANGENBERG

Noel Spangenberg Mattioli ha ricevuto il via libera dal Team Fox 373 per concludere la stagione nel CIV Supersport. "Sono molto contento di questa opportunità, ringrazio il Bike & Motor Racing Team per aver creduto in me", ha dichiarato Noel Spangenberg Mattioli, atteso ad una doppia sfida. "Sarà sicuramente un bel salto. Soprattutto per il cambiamento di moto e per il livello del CIV Supersport. So che dovrò lavorare per adattarmi e prendere confidenza con il nuovo ambiente, ma sono pronto a dare il massimo insieme alla squadra. L'obiettivo sarà crescere durante questi due weekend, imparare il più possibile e cercare di toglierci belle soddisfazioni. Non vedo l'ora di iniziare".

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