La lunga pausa volge al termine, in Francia riparte il WorldSBK: Bulega vuole proseguire la sua cavalcata verso il titolo. Ecco il programma del weekend.

Vi eravate scordati del campionato mondiale Superbike? Forse sì, visto che l'ultima gara è stata disputata il 12 luglio scorso al Donington Park Circuit e poi è iniziata una sosta che terminerà solo in questo fine settimana con il nono round del calendario 2026 che si disputerà a Magny-Cours, Francia (4-6 settembre).

Ovviamente, durante la pausa i team non sono rimasti fermi a guardare. Alcuni hanno anche effettuato dei test per cercare di farsi trovare pronti alla ripartenza della stagione. BMW e Honda hanno girato sia a Magny-Cours sia a Estoril, mentre la squadra Elf Marc VDS solo in Francia, Bimota a Navarra e Kawasaki al Cremona Circuit.

Mondiale Superbike, Bulega campione già a Magny-Cours?

Inevitabile considerare Nicolò Bulega come il grande favorito di questo appuntamento del WorldSBK: ha vinto 23 delle 24 gare disputate nel 2026 ed è il leader della classifica generale con un vantaggio di ben 133 punti sul compagno di squadra Iker Lecuona, che lo ha sconfitto per la prima volta in Gara 1 a Donington Park.

Matematicamente, il pilota italiano ha la possibilità di vincere il titolo mondiale già in Francia: dovrebbe guadagnarne 53 e chiudere il weekend con 186 punti di margine sullo spagnolo. Una missione complicata, servirebbe un vero tracollo di Lecuona, al quale basta collezionare 10 punti per rimandare la festa di Bulega.

Ducati favorita, ma BMW e le altre a che livello saranno?

La Panigale V4 R è la moto migliore della griglia e, oltre ai piloti del team ufficiale Aruba Ducati, anche quelli delle squadre indipendenti hanno il potenziale per fare dei buoni risultati a Magny-Cours. Yari Montella del Barni Spark Racing Team è terzo nella classifica generale Superbike e punterà ad aumentare il suo vantaggio sugli inseguitori. Il primo è Alex Lowes della Bimota, quarto e distante 29 punti. Da capire se la KB998 Rimini sarà competitiva in Francia, lo scorso anno lo era stata: proprio il pilota britannico conquistò tre terzi posti nel weekend.

L'obiettivo di Bimota sarà quello di tornare a battagliare per il podio, cosa che cercherà di fare anche BMW. Miguel Oliveira e Danilo Petrucci hanno avuto l'opportunità di girare a Magny-Cours nelle scorse settimane e avranno un po' di dati utili da poter sfruttare per essere competitivi con le loro M 1000 RR. Lo scorso round Superbike a Donington Park è stato una catastrofe, nel box c'è grande voglia di riscatto.

Anche Honda ha fatto un test in Francia e avrà l'obiettivo di ridurre il gap dalle prime della classe, anche se è difficile attendersi un exploit dai rookie Somkiat Chantra e Jake Dixon. Difficile prevedere il potenziale di Yamaha, deludente in questo Mondiale Superbike 2026. Per quanto riguarda Kawasaki, Garrett Gerloff ambisce a chiudere in top 10 tutte le gare.

SBK Francia 2026: gli orari tv e streaming

Il round Superbike in Francia sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP (canale 208). Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. In questo weekend il canale in chiaro TV8 non trasmetterà live le gare del campionato mondiale delle derivate di serie, essendoci il Gran Premio d'Italia di F1 a Monza. Da ricordare che a Magny-Cours correranno anche Supersport e Sportbike. Di seguito gli orari tv-streaming del fine settimana.

Venerdì 4 settembre 2026

10:20-11:05 FP1 WorldSBK

14:10-14:35 Superpole WorldSPB

15:00-15:45 FP2 WorldSBK

16:00-16:40 Superpole WorldSSP

Sabato 5 settembre 2026

11:15-11:30 Superpole WorldSBK

13:00 Gara 1 WorldSPB

14:00 Gara 1 WorldSSP

15:30 Gara 1 WorldSBK

Domenica 6 settembre 2026

11:10 Superpole Race WorldSBK

12:40 Gara 2 WorldSPB

14:00 Gara 2 WorldSBK

15:30 Gara 2 WorldSSP