MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP addio, in Superbike per rinascere: Morbidelli vuole tornare il pilota del 2020

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 20 agosto 2026 alle 19:01
Franco Morbidelli pilota VR46 MotoGP
Dalla MotoGP alla Superbike: Morbidelli verso il cambiamento
Aggiungi come fonte preferita su Google
La porta della MotoGP si chiuderà alla fine della stagione 2026, ma quella della SBK gli si dovrebbe aprire e gli potrebbe consentire di tornare a divertirsi.
Da tempo è noto che alcuni nomi che hanno vinto gare e conquistato podi in MotoGP non faranno più parte della griglia 2027. Onestamente, analizzando ciascuno dei casi, non si può gridare allo scandalo. Nella lista di coloro che sono in uscita dalla classe regina del Motomondiale c'è Franco Morbidelli, che in questa stagione sta faticando non poco alla guida della Ducati Desmosedici GP25. Con la GP24 si era trovato decisamente meglio, avendo avuto l'opportunità di guidarla per due anni di fila, mentre con la "nuova" moto è riuscito ad essere competitivo in poche occasioni.
Il risultato migliore del campionato 2026 è il terzo posto ottenuto nella sprint race a Jerez, dove era partito dalla diciottesima casella della griglia e ha fatto una rimonta da record. Dopo quel fantastico risultato aveva rivolto una bellissima dedica alle persone che soffrono e che si sentono in difetto. Anche lui ha vissuto tante difficoltà, non è sempre stato facile mantenere il morale alto e continuare ad avere fiducia. I risultati di quest'anno sono deludenti e, nonostante l'eccezionale rapporto con il team Pertamina Enduro VR46, dovrà traslocare altrove.

Morbidelli dalla MotoGP alla Superbike nel 2027?

Molto probabilmente, nel 2027 vedremo il romano in azione nel campionato mondiale Superbike. Il team Aruba.it Ducati ha rinnovato il contratto di Iker Lecuona fino al 2028, però si è ritrovato a dover valutare diversi nomi per sostituire Nicolò Bulega, promesso sposo proprio del team Pertamina Enduro VR46 MotoGP. Sembra che la scelta finale sia ricaduta proprio su Morbidelli. Continuare ad avere un pilota italiano nel box è certamente qualcosa di positivo per Aruba e Ducati, però è ancora più importante avere qualcuno con fame, motivazioni e, ovviamente, competitività.
Franco Morbidelli pilota VR46 MotoGP
Morbidelli in SBK per rinascere e tornare vincente
Anche se non sono pochi coloro che hanno dei dubbi su Morbidelli, il cambiamento di paddock potrebbe fargli un gran bene. Approdare in un Mondiale Superbike dal clima più disteso e avere la chance di guidare per quello che oggi è il migliore team della griglia lo potrebbe aiutare ad esprimere tutto il suo potenziale, a dimostrare di avere ancora qualcosa da dire nel mondo delle corse.
Non che negli ultimi anni non abbia avuto a disposizione del materiale competitivo, ma soprattutto nel 2026 i risultati sono stati deludenti. Disporre di un pacchetto vincente nel WorldSBK e sapere di potersi giocare il titolo è certamente stimolante. Nel campionato delle derivate di serie può ritrovare il piacere di guidare e di essere veloce, iniziare una nuova vita professionale con delle belle soddisfazioni.

In SBK può rinascere

Gli appassionati della MotoGP ricorderanno il Morbidelli del 2020, quello in grado di laurearsi vice-campione del mondo con tre vittorie all'attivo in sella alla Yamaha M1 del team Petronas SRT. Quello era un pilota che si divertiva e che riusciva a fare risultati. Gli anni successivi in Yamaha sono stati negativi e forse lo hanno un po' "bruciato", prima della grande chance di approdare sulla Ducati del team Pramac (2024) e successivamente su quella del team VR46 (2025-2026).
Il romano vuole tornare a divertirsi e ad essere protagonista, come lo è stato nel 2020 e ancora prima in Moto2: nel 2017 è stato campione del mondo, il primo italiano a vincere il titolo nella categoria che ha sostituito la 250 dal 2010. Il Mondiale Superbike può essere il posto giusto per rinascere, vedremo se il suo trasferimento nel team Aruba.it Ducati verrà formalizzato a breve o se ci saranno colpi di scena eventuali.

Leggi anche

VR46 lancia un SOS a Ducati: Morbidelli salva la sua carrieraVR46 lancia un SOS a Ducati: Morbidelli salva la sua carriera
Jack Miller e Franco Morbidelli verso il Mondiale Superbike? Le risposte dei pilotiJack Miller e Franco Morbidelli verso il Mondiale Superbike? Le risposte dei piloti
Franco Morbidelli

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Sam Lowes pilota del team Marc VDS guida la Ducati Superbike
Superbike

Superbike, Sam Lowes fa il lavoro sporco per Ducati: il test aiuterà anche Bulega

18 agosto 2026
Loris Baz pilota Warhorse Ducati nel MotoAmerica Superbike
In Pista

Loris Baz torna alla vittoria nel MotoAmerica Superbike: ha mantenuto una promessa speciale

17 agosto 2026
Superbike: Ryan Vickers e Honda strapazzano la Ducati a Thruxton
In Pista

Tutto un altro mondo: Honda strapazza la Ducati nel British Superbike

16 agosto 2026

Altre notizie

fantic-mxgp-2026

2026, Odissea Fantic: piloti sempre KO, nei Paesi Bassi c'è solo il sostituto...

Motocross
Johann Zarco pilota Honda LCR MotoGP

Johann Zarco, ufficiale la data del ritorno in MotoGP: dovrà anche scontare una penalità

MotoGP
ZXMOTO-MX450

I cinesi pronti a sbarcare in MXGP? ZXMOTO ne ha tutta l'intenzione

Motocross
Marc e Alex Marquez

Pirelli avverte team e piloti: "Serviranno cambiamenti"

MotoGP
MotoGP

Truffa dei pass: allerta nel paddock della MotoGP

MotoGP

Articoli popolari

Scott Redding pilota BSB British Superbike nel box del team Hager PBM Ducati

Marc Marquez dispiaciuto per Scott Redding: il retroscena svelato dal pilota BSB

MotoGP
Luca Marini

Marini bacchetta la Honda: "I tecnici dovrebbero testare le moto"

MotoGP
Manx GP: Pilota deceduto nelle qualifiche

Manx GP: Collisione tragica, muore un pilota durante le qualifiche

In Pista
Pedro Acosta

Acosta vuole prendersi Ducati: "Marquez è a fine carriera"

MotoGP
Marc e Alex Marquez

Pirelli avverte team e piloti: "Serviranno cambiamenti"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading