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La sfida di Jorge Martin: Aprilia ti vinco il Mondiale anche con l'handicap

MotoGP
di Alessio Piana
venerdì, 21 agosto 2026 alle 7:51
Jorge Martin
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Jorge Martin nel fine settimana di Silverstone è stato chiaro. "Aprilia mi supporterà al massimo nella corsa al titolo iridato". In merito, non vi sono dubbi.
Troppo ghiotta per la casa di Noale la possibilità di entrare nella storia e conquistare il mondiale MotoGP, ancor più con il vantaggio di poter sferrare questo assalto con più piloti. Sebbene l'iridato 2024 lascerà Aprilia Racing al termine della stagione, al madrileno verrà garantito tutto il supporto possibile per centrare l'obiettivo. Per quanto Martin dovrà fare i conti con un handicap rispetto ad altri contendenti al titolo.

CORSA AD HANDICAP

Spesso si omette che Jorge Martin si ritrovi attualmente in testa alla classifica di campionato seppur reduce da un brutale 2025 e, non da meno, saltando i primi test pre-campionato di Sepang. Più che una corsa mondiale, per JM89 è una rincorsa vera e propria. In poco tempo ha dovuto far sua la RS-GP26, riuscendo al giro di boa della stagione a comandare la classifica, massimizzando tutte (o quasi tutte) le occasioni presentatesi. Con qualche pesante battuta d'arresto ed errore (vedi Balaton), ma anche annoverando una costanza che gli ha permesso di guardare tutti dall'alto verso il basso in campionato.

PISTE SCONOSCIUTE CON LA APRILIA

Da qui in avanti Martin dovrà inoltre fare i conti con uno scotto da pagare rispetto agli altri competitors. Di fatto, per il triplice infortunio del 2025, andrà alla scoperta di circuiti nuovi in sella alla Aprilia RS-GP. Sostanzialmente per la metà degli appuntamenti ad oggi previsti dal calendario iridato. Considerando anche Lusail (prossima alla cancellazione), su 10 piste, Martin con la Aprilia lo scorso anno ci ha corso o girato soltanto in 5. Nello specifico Spielberg, Misano, Motegi (dove si fratturò la clavicola nella Sprint), Valencia e, per l'appunto, Lusail, con la gara che lo vide sfortunato protagonista di un pericolosissimo incidente in gara.

FATTORE CHIAVE

Questo rispetto ad altri piloti rappresenterà un handicap per Jorge Martin, il quale tuttavia ha saputo in questa prima metà della stagione colmare questa lacuna portando a casa punti importanti. In un mondiale che si giocherà punto-su-punto, la strategia più congeniale.

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diAlessio Piana

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