VR46, Di Giannantonio striglia Ducati: "Loro sono avanti"

Fabio Di Giannantonio è quinto in classifica generale, a -41 punti di distanza dal leader Jorge Martin. Il pilota capitolino del team VR46 continua a crederci fino a quando la matematica sarà dalla sua parte. Il sogno è di chiudere l'avventura con Ducati con un bel piazzamento finale o magari con il titolo MotoGP, prima di approdare in KTM factory dal 2027. Ma contro le Aprilia non sarà facile per nessuno...

Quattro Aprilia nella top-6

A Silverstone 'Diggia' ha chiuso la gara domenicale al sesto posto, piazzandosi davanti al collega di marca Marc Marquez. L'Aprilia ha dominato il weekend e l'alfiere del team di Valentino Rossi non ha nascosto un certo malumore per non essere mai riuscito a lottare contro le moto di Noale. Secondo Fabio, il gap tecnico tra Aprilia e Ducati è piuttosto netto, come dimostra la capacità dei piloti in sella alla RS-GP di salire sul podio. Basti guardare la classifica , con i quattro nella top-6: Martin e Bezzecchi nelle prime due posizioni, seguiti da Ai Ogura del team Trackhouse al terzo posto e Raul Fernandez sesto.

Dall'inizio della stagione MotoGP, il costruttore veneto è risultato competitivo con tutti i suoi atleti. Mentre Ducati deve fare affidamento solo sul fuoriclasse Marc Marquez per cercare di difendere il titolo mondiale. In questa aspra contesa cerca di farsi spazio Fabio Di Giannantonio, al quinto ed ultimo anno in sella ad una Desmosedici GP. "Dall'inizio dell'anno non siamo mai riusciti a creare un distacco così ampio come quello che ha fatto l'Aprilia a Silverstone", ha sottolineato il pilota VR46.

L'ammonimento di Fabio

Rispetto ai suoi compagni Ducati, 'Diggia' è riuscito a gestire al meglio la gomma posteriore per tutta la gara. Nelle fasi finali la gomma anteriore ha cominciato a perdere colpi... "È esattamente quello che succede dall'inizio della stagione. Lo dico da tempo, dobbiamo migliorare il nostro pacchetto". Intanto nel box Ducati l'evoluzione della GP26 sembra ormai in una fase statica, visto che c'è già da pensare al nuovo regolamento, con i prototipi MotoGP da 850cc. Fatto sta che l'Aprilia, a detta di Fabio, si sta imponendo come prima forza del Mondiale. "Al momento siamo un passo indietro".

Arriveranno circuiti più favorevoli alla Rossa, è lì che bisogna fare la differenza. Eppure Di Giannantonio è alquanto scettico: "Forse potremmo avvicinarci, ma da quello che vedo dall'esterno, il loro limite è più alto... Il distacco che abbiamo ora non ci permette di entrare in lotta, quindi dobbiamo guardare avanti".