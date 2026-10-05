Tony Arbolino scintilla a Motegi: primo podio Moto2 con Fantic, fiducia ritrovata?

Tony Arbolino torna sul podio Moto2 a Motegi: è la prima top 3 con Fantic e KALEX, ad oltre un anno dall'ultima volta (con Boscoscuro).

Tony Arbolino s'è fatto ben notare nel La sua gara migliore da un anno, che porta al primo podio Moto2 con Fantic.s'è fatto ben notare nel GP disputato ieri a Motegi , tentando anche di impensierire il poi vincitore Izan Guevara, prima di un errore. Ma il 2° posto al traguardo vale tantissimo: primo podio dal ritorno ad una KALEX, primo podio con la squadra veneta, e primo podio da oltre un anno. Era fine marzo 2025, al GP di Austin, quando ha ottenuto l'unico podio con una Boscoscuro, non riuscendo più a replicare. Per il lombardo è stata un'altra annata difficile, ma questo risultato certo solleva il morale.

Arbolino, primo guizzo stagionale (e speriamo non sia l'ultimo)

“Un grande risultato che arriva dopo mesi difficili. Non abbiamo mai smesso di lavorare e questo podio ripaga i sacrifici del team” ha sottolineato Arbolino a Sky Sport MotoGP a gara conclusa. Un guizzo da podio s'era già visto, eloquente il GP a Silverstone: una grande rimonta dalla 13^ posizione, s'era portato saldamente al secondo posto e sembrava avere un passo tale da potersela giocare anche col leader della corsa... Ma una rovinosa caduta a 5 giri dalla fine, sotto gli occhi dell'amico Quartararo disperato al muretto, aveva compromesso tutto. Stavolta Arbolino voleva (e doveva) portare a casa un risultato solido, necessario a lui ed alla squadra.

L'errore quando ha provato ad attaccare Guevara per fortuna non è stato così pesante ed il lombardo ha pensato a consolidare il secondo posto. Ora serve continuare così fino a fine stagione, per finire al meglio l'avventura con il team Fantic e riprendere fiducia prima della sfida che lo attende nel 2027, un nuovo cambio moto e cambio team. Prima di allora, ci sono vari Gran Premi da disputare, soprattutto per confermare che il podio in Giappone non è stato frutto del caso ma è il risultato di un percorso di (ri)crescita. Appuntamento già tra una settimana, vedremo come andrà in Indonesia.