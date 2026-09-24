Tony Arbolino nuova rivoluzione: la sfida Forward ultima spiaggia in Moto2?

Tony Arbolino nel 2027 correrà con la Forward di KLINT Racing. Terzo marchio diverso in tre anni, può essere la svolta in Moto2

Tony Arbolino ha purtroppo smesso da tempo di essere protagonista della categoria Moto2, i cambi di moto non hanno giovato ed il pilota lombardo da un pezzo non vanta risultati particolarmente di rilievo. Di ieri la notizia che dall'anno prossimo, con un accordo 2027-2028, sarà in sella al terzo costruttore della categoria, il giovane progetto Forward ( Era considerato un giovane promettente, invece i suoi risultati sono calati col tempo.ha purtroppo smesso da tempo di essere protagonista della categoria Moto2, i cambi di moto non hanno giovato ed il pilota lombardo da un pezzo non vanta risultati particolarmente di rilievo. Di ieri la notizia che dall'anno prossimo, con un accordo 2027-2028, sarà in sella al terzo costruttore della categoria, il giovane progetto Forward ( quest'anno al primo storico podio ) della squadra di Giovanni e Martina Cuzari. Come se la caverà? Riuscirà a dare finalmente la svolta alla sua carriera?

Tony Arbolino, parabola discendente

L'arrivo in Moto2 da vice-campione Moto3 dopo un'intensa battaglia col campione Albert Arenas e con Ai Ogura, 3° ma a pari punti, sicuramente era un ottimo biglietto da visita per l'italiano. E in effetti i segnali incoraggianti si sono visti, spicca in particolare la stagione 2023 chiusa al secondo posto iridato con Pedro Acosta campione del mondo. Nel 2024 ottiene appena tre podi in 20 GP, nel 2025 la scelta di cambiare radicalmente e di provare con la Boscoscuro del neonato progetto Pramac Yamaha Moto2, ma dopo il 2° posto ad Austin Arbolino ottiene più zeri che zone punti.

Quest'anno è tornato a KALEX con REDS Fantic, ma non è andata meglio: in 15 GP ha ottenuto cinque top 10, altri cinque piazzamenti nei 15 ed altrettanti zeri. Nel 2027 è un'ulteriore rivoluzione per il 26enne di Garbagnate Milanese, visto che approderà in KLINT Racing e la moto non sarà né KALEX né Boscoscuro ma appunto una Forward, il progetto più giovane della classe Moto2 attuale. Come detto inizialmente, quest'anno Alex Escrig è riuscito ad ottenere un primo storico podio con il marchio nato ufficialmente solo nel 2023 e che sta affrontando una sfida impegnativa sul palcoscenico mondiale. Arbolino può dare la svolta alla sua carriera? La speranza certo è quella, ma il responso definitivo arriverà poi dalla pista.