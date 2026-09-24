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F1: Baku shock: Russell leader delle libere, Ferrari a oltre un secondo

Formula 1
di Riccardo Ventura
giovedì, 24 settembre 2026 alle 16:31
Baku
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Anticipato di un giorno per festività nazionale, il programma del GP Azerbaigian è già entrato nel vivo con le prove libere. Ecco com'è andata.
A fare la voce grossa è stata la Mercedes, soprattutto quella di George Russell. Il tema che più di tutti sta tenendo banco è quello rivolto alla durata dei GP: dal prossimo anno la F1 sarà uno spettacolo accorciato?

GP accorciati

La FIA ha deciso che il prossimo anno i GP saranno accorciati a 290 Km, quindi 15 Km in meno di ora. Questo per aumentare la potenza delle Power Unit, che andrà ad aumentare dai 400 kW di ora a 420 kW. Il tutto per cercare di dare una svolta al discutibile regolamento entrato in vigore quest'anno e favorire ulteriormente i sorpassi, magari veri come una volta, e non artificiali come ultimamente si è notato.

Le conferme 2027 

Isack Hadjar torna dopo l'infortunio e la Red Bull annuncia che il franco-algerino è confermato per l'anno prossio. Una vera svolta, visto che negli ultimi anni eravamo abituati a veder cambiare spesso il compagno di Max Verstappen. Questo muove anche le dinamiche in Racing Bulls che dovrebbe continuare con Liam Lawson ed Arvid Lindblaad. Nikola Tsolov dunque diventerà terzo pilota o del team A o del team B. L'AUDI ha riconfermato Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Il Brasile potrebbe avere due portacolori dal prossimo anno sulla griglia di Formula 1. Le voci di vedere Rafael Camara in HAAS sono sempre più forti, visto anche che il giovane verdeoro è dell'academy Ferrari.

Quello che ci ha detto la pista di Baku oggi 

Il giovedì di Baku si chiude con un dominio assoluto di Russell che ha fatto segnare il miglior tempo sia la mattino che al pomeriggio. Andrea Kimi Antonelli ha chiuso secondo a fine giornata, ma nella FP1 ha sofferto per un problema idraulico. Max Verstappen ha il terzo tempo ad 8 decimi dal britannico. Non brillanti le Ferrari: Charles Leclerc è quarto davanti ad Hamilton, ma il distacco è pesante, oltre un secondo. La McLaren ha portato diversi aggiornamenti ma ha sofferto al mattino per un problema al fondo costrinengo ad un super lavoro i meccanici papaya. Ultime e sconsolate le due Aston Martin: gli aggiornamenti dovevano dare la svolta, che invece non si vede.

I tempi della FP2 valevole per il GP d'Azerbaigian 

Tempi

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