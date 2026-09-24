MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Box Ducati 'top secret': bocche cucite dopo il fiasco austriaco

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 24 settembre 2026 alle 9:45
Ducati team MotoGP
Seguici su Google News
Il Gran Premio d'Austria è stato più ostico del solito per il team Ducati. Il Red Bull Ring era un tracciato che in passato ha riservato grandi risultati alle Rosse di Borgo Panigale, ma in questa stagione Pecco Bagnaia e Marc Marquez hanno riscontrato problemi. La corsa dello spagnolo verso il titolo MotoGP 2026 subisce una brusca frenata e ai box si corre ai ripari.

Un weekend agrodolce...

Nell'ultima puntata di 'Inside', sul canale YouTube della Ducati, affiorano le difficoltà registrate al Red Bull Ring. Soprattutto nella gara della domenica, con un problema alla leva del freno che ha interessato più di un pilota. In occasione del weekend austriaco, gli uomini del team emiliano hanno fatto particolare attenzione a non svelare i dialoghi successivi al taglio del traguardo e a non rilasciare spiegazioni tecniche.
Il sabato delle qualifiche ha regalato applausi e sorrisi, con Marquez secondo e Bagnaia settimo. "La prima fila è perfetta", ha commentato il team manager Davide Tardozzi. "Hai fatto un piccolo errore all'ultimo giro, ma sono molto felice". Il risultato della MotoGP Sprint, con un secondo posto alle spalle di Jorge Martin e la caduta di Pedro Acosta, offre soddisfazione agli uomini in rosso. "Bel lavoro," riassume il capotecnico Marco Rigamonti.
Ma la domenica si rivela alquanto negativa per la Ducati. Marc Marquez soffre ed è solo quinto. "Ho avuto un problema ai freni fin dal primo giro e non sono riuscito a essere costante", ha rivelato il campione in carica della MotoGP. Anche Pecco Bagnaia segnala complicazioni all'impianto frenante. "Andiamo in Giappone", ha incoraggiato uno dei meccanici. Nessuna conversazione ai box né discussioni tecniche tra gli ingegneri. I panni sporchi si lavano in famiglia: il nove volte iridato adesso è a -12 dalla vetta.
Marc Marquez

L'analisi dell'ingegnere Dall'Igna

Il direttore generale Gigi Dall'Igna offre qualche riflessione personale sui social. "Questo campionato è caratterizzato da un'imprevedibilità assoluta: una stagione emozionante in cui praticamente nulla, o quasi nulla, può essere dato per scontato... In un circuito dove tutti si aspettavano che fossimo noi i protagonisti storici, abbiamo certamente avuto delle difficoltà, cosa che era evidente a tutti. Congratulazioni ai nostri rivali per una vittoria tanto attesa e pienamente meritata".
L'ingegnere veneto non può nascondere una certa amarezza al termine del weekend austriaco. Marquez aveva ripreso la testa della classifica piloti, ma l'ha persa nuovamente dopo il quinto posto in gara e la vittoria di 'Martinator'. Da qui alla fine del Mondiale MotoGP sarà una sfida Ducati-Aprilia, non solo dal punto di vista prestazionale, ma anche psicologico. "In questo campionato, la capacità di soffrire e mantenere la concentrazione è cruciale", ha concluso Dall'Igna. "Non bisogna arrendersi mai, anche quando sei lontano dal podio". Ogni punto può essere decisivo in vista dell'ultimo round a Valencia...

Leggi anche

Bulega in MotoGP, Espargaro avvisa: 'Farà a pezzi tutti, è un vantaggio sleale'Bulega in MotoGP, Espargaro avvisa: 'Farà a pezzi tutti, è un vantaggio sleale'
Sette GP, sette battaglie: Marc Marquez sfodera il jollySette GP, sette battaglie: Marc Marquez sfodera il jolly
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: Marc Marquez fa la differenza
MotoGP

Parola di esperto: "L'asso nella manica Ducati si chiama Marc Marquez"

23 settembre 2026
MotoGP: la nuova via è seguire il calcio
MotoGP

La nuova MotoGP? Una macchina da soldi ispirata al calcio, al football e alle arti marziali

23 settembre 2026
motogp-moto2-moto3-griglie-provvisorie-2027
MotoGP

MotoGP completa, rebus e sorprese Moto2-Moto3: come cambiano le griglie 2027

23 settembre 2026

Altre notizie

Superbike: Nicolò Bulega fa il verso alla F1

Bulega in Lamborghini all'appuntamento Mondiale è uno schiaffo all'identità Superbike

Superbike
Dai simulatori di moto ai giochi nel browser: come cambia il gaming senza download

Dai simulatori di moto ai giochi nel browser: come cambia il gaming senza download

Racing Team
MotoGP: Marc Marquez fa la differenza

Parola di esperto: "L'asso nella manica Ducati si chiama Marc Marquez"

MotoGP
apertura

Perché sempre più piloti scelgono un golden visa dopo il ritiro dalle corse

Racing Team
MotoGP: la nuova via è seguire il calcio

La nuova MotoGP? Una macchina da soldi ispirata al calcio, al football e alle arti marziali

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez

Sette GP, sette battaglie: Marc Marquez sfodera il jolly

MotoGP
MotoGP 2027: Nicolò Bulega avrà un vantaggio sleale?

Bulega in MotoGP, Espargaro avvisa: 'Farà a pezzi tutti, è un vantaggio sleale'

MotoGP
Loris Baz pilota del Mondiale Superbike

Loris Baz torna nel Mondiale Superbike: guiderà una Ducati nel round a Cremona

Superbike
2026_Marc VDS_Moto2

Scossone Moto2: Marc VDS verso l'addio, avanti solo in Superbike?

In Pista
Jaume Masia pilota del Mondiale Supersport

Rivoluzione Kawasaki nel Mondiale Supersport: Puccetti ingaggia anche Masia per il 2027

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading