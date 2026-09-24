Box Ducati 'top secret': bocche cucite dopo il fiasco austriaco

Il Gran Premio d'Austria è stato più ostico del solito per il team Ducati. Il Red Bull Ring era un tracciato che in passato ha riservato grandi risultati alle Rosse di Borgo Panigale, ma in questa stagione Pecco Bagnaia e Marc Marquez hanno riscontrato problemi. La corsa dello spagnolo verso il titolo MotoGP 2026 subisce una brusca frenata e ai box si corre ai ripari.

Un weekend agrodolce...

Nell'ultima puntata di 'Inside', sul canale YouTube della Ducati, affiorano le difficoltà registrate al Red Bull Ring. Soprattutto nella gara della domenica, con un problema alla leva del freno che ha interessato più di un pilota. In occasione del weekend austriaco, gli uomini del team emiliano hanno fatto particolare attenzione a non svelare i dialoghi successivi al taglio del traguardo e a non rilasciare spiegazioni tecniche.

Il sabato delle qualifiche ha regalato applausi e sorrisi, con Marquez secondo e Bagnaia settimo. "La prima fila è perfetta", ha commentato il team manager Davide Tardozzi. "Hai fatto un piccolo errore all'ultimo giro, ma sono molto felice". Il risultato della MotoGP Sprint, con un secondo posto alle spalle di Jorge Martin e la caduta di Pedro Acosta, offre soddisfazione agli uomini in rosso. "Bel lavoro," riassume il capotecnico Marco Rigamonti.

Ma la domenica si rivela alquanto negativa per la Ducati. Marc Marquez soffre ed è solo quinto. "Ho avuto un problema ai freni fin dal primo giro e non sono riuscito a essere costante", ha rivelato il campione in carica della MotoGP. Anche Pecco Bagnaia segnala complicazioni all'impianto frenante. "Andiamo in Giappone", ha incoraggiato uno dei meccanici. Nessuna conversazione ai box né discussioni tecniche tra gli ingegneri. I panni sporchi si lavano in famiglia: il nove volte iridato adesso è a -12 dalla vetta.

L'analisi dell'ingegnere Dall'Igna

Il direttore generale Gigi Dall'Igna offre qualche riflessione personale sui social. "Questo campionato è caratterizzato da un'imprevedibilità assoluta: una stagione emozionante in cui praticamente nulla, o quasi nulla, può essere dato per scontato... In un circuito dove tutti si aspettavano che fossimo noi i protagonisti storici, abbiamo certamente avuto delle difficoltà, cosa che era evidente a tutti. Congratulazioni ai nostri rivali per una vittoria tanto attesa e pienamente meritata".