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Crisi Bagnaia, Salucci (VR46) non fa sconti: "Il rapporto si è rotto"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 24 settembre 2026 alle 11:48
Marc Marquez
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Il team VR46 ha centrato una sola vittoria in questa stagione MotoGP. Fabio Di Giannantonio sembrava poter contendere il titolo mondiale ai big dei team factory, ma negli ultimi cinque Gran Premi ha perso terreno in classifica ed ora è quinto. Alessio Salucci offre uno sguardo sulla prossima line-up 2027 e sul momento critico del suo allievo Pecco Bagnaia.

La nuova coppia Bulega-Aldeguer

Dal prossimo anno la squadra di Valentino Rossi avrà una nuova coppia di piloti. Di Giannantonio ha firmato un biennale con KTM Factory Racing, dove farà coppia con Alex Marquez. Morbidelli tenterà una nuova avventura nel WorldSBK e dirà definitivamente addio alla classe MotoGP. In sella alle Desmosedici giallo fluo ci saranno Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega.
Il team director Alessio Salucci è entusiasta del nuovo tandem. "Non mi piace parlare adesso del futuro... ma è così che funziona. Sono molto contento dei piloti dei prossimi anni - ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Fermin è giovane ed ha esperienza allo stesso tempo, si vede che sta meglio gara dopo gara. Sta recuperando da un grave infortunio subito all'inizio dell'anno".
Nell'altro angolo del box un volto già conosciuto dalla VR46 Academy, Nicolò Bulega, leader della Superbike. "Cosa dire... sono davvero felice. Quando ci siamo separati, sportivamente parlando, avevamo finito il lavoro - ha aggiunto 'Uccio' -. Lui non era pronto per una vita frenetica da professionista, era molto giovane. L'ho sempre seguito in questi anni, adesso è diventato un uomo vero e si vede dai risultati".
Pecco Bagnaia

La crisi di Pecco

Ducati è in corsa per il quinto titolo MotoGP consecutivo con Marc Marquez. Pecco Bagnaia, invece, stenta da tempo a trovare il feeling con la Desmosedici. "Sto male a vedere Pecco così, sembra che abbia disimparato a guidare, ma non è così. Gli consiglio di stare calmo e limitare i danni, di superare che questa stagione qua finisca prima possibile per lui. Lo vedo male, mi dispiace tantissimo. Non capisco cosa non funzioni. Sicuramente si è rotto un po' il rapporto, lo sappiamo tutti", ha concluso Alessio Salucci. "Deve tenere duro".

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Alessio Salucci

diLuigi Ciamburro

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