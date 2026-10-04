Doppietta del fenomeno ducatista, Aprilia sconfitta nuovamente: ridotta la distanza nel Mondiale tra i primi due. Fantastica prestazione di Bastianini.

Marc Marquez imbattibile. Dopo la Sprint, il pilota del team Ducati Lenovo conquista la vittoria anche nella gara lunga del Gran Premio del Giappone 2026. Niente da fare per Jorge Martin, che rimane leader nella classifica generale MotoGP, ma il vantaggio sul campione in carica si riduce a 2 punti. Podio completato dall'Aprilia di Marco Bezzecchi, che nel finale ha dovuto resistere a un Enea Bastianini straordinario con la KTM del team Tech3.

Tutti con le stesse gomme

media all'anteriore e dura al posteriore. Dietro era possibile montare anche la media, però dopo il Warm Up (allungato da 10 a 20 minuti per consentire di lavorare con la dura) sono andati tutti nella stessa direzione. Dopo quanto successo nella sprint race , con alcune gomme posteriori morbide andate in crisi e la mescola bandita per la giornata di oggi, i piloti hanno affrontato la gara lunga con la stessa coppia di gomme:. Dietro era possibile montare anche la media, però dopo il Warm Up (allungato da 10 a 20 minuti per consentire di lavorare con la dura) sono andati tutti nella stessa direzione.

Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha ribadito che per Marc Marquez era possibile pensare di affrontare la gara di oggi con la soft. Il campione in carica MotoGP è uno di quelli che non hanno avuto problemi di degrado nella Sprint, pertanto nel box erano pronti a valutare l'utilizzo di quello pneumatico anche per i 24 giri odierni. Ma Michelin è corsa al riparo per evitare problemi legati alla sicurezza e l'ha escluso dall'allocazione.

La cronaca della gara a Motegi

Alla partenza Martin è riuscito a mantenere la leadership, evitando di farsi beffare da Marquez, tallonato da Bezzecchi. Alex Marquez quarto, ma costretto a fare due long lap penalty a causa dell'incidente causato sabato. Buono start anche di Bastianini, che si è messo quinto dopo essersi sbarazzato di un Acosta in difficoltà e successivamente scavalcato anche dalla coppia Fernandez-Ogura del team Trackhouse.

Al 5° giro primo long lap di Alex, che rientra quinto; al 7° fa il secondo e torna in pista nono, appena dietro Moreira. Davanti Marquez si è avvicinato a Martin, mentre Bezzecchi ha perso terreno sul pilota Ducati. Al 9° giro caduta di Moreira, che dopo il podio nella Sprint ha concluso anticipatamente la gara MotoGP di oggi.

All'11° giro Marquez sorpassa Martin in curva 9. Il pilota Aprilia non si arrende e cerca di non perdere contatto, però il rivale Ducati ne ha di più e al 19° giro ha portato il suo vantaggio circa un secondo. Al medesimo giro cadute di Alex Marquez (era ottavo) e Miller. Bellissima battaglia tra Fernandez, Ogura e Acosta.

Nel finale Bastianini velocissimo (ha fatto il nuovo tempo record in gara), il distacco da Bezzecchi si riduce, ma manca lo spunto per riuscire a fregare il podio al connazionale. Davanti Marquez ha gestito e trionfato senza farsi mai attaccare da Martin. Le Aprilia Trackhouse hanno avuto la meglio su un Acosta poco brillante oggi a Motegi. Ottavo posto finale per Pecco Bagnaia, con Aldeguer e Marini a completare la top 10.

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CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Jorge Martin 333 punti Marc Marquez 331 Marco Bezzecchi 284 punti Pedro Acosta 243 Ai Ogura 237 Fabio Di Giannantonio 230 Raul Fernandez 216 Pecco Bagnaia 164 punti Alex Marquez 158 Fermin Aldeguer 122 Enea Bastianini 116 Luca Marini 104 Brad Binder 99 Diogo Moreira 74 Fabio Quartararo 66 Franco Morbidelli 57 Johann Zarco 48 Joan Mir 33 Jack Miller 28 Alex Rins 24 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 12 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 5 Somkiat Chantra 3 Takaaki Nakagami 3 Cal Crutchlow 0 Jonas Folger 0 Lorenzo Savadori 0 Michele Pirro 0

CLASSSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP