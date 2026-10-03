Quanto successo nella sprint race ha portato Michelin e vertici MotoGP a fare una scelta drastica in vista di domenica: qualcuno potrebbe essere scontento.

La MotoGP è sbarcata a Motegi con una grande incognita legata al nuovo asfalto e i problemi non sono mancati. Nonostante Michelin abbia portato delle gomme più dure rispetto al passato, nella Sprint si sono viste delle gomme posteriori morbide che hanno avuto un crollo netto dovuto al degrado elevato. Anche la media di Jack Miller ha avuto problemi

Subito dopo la sprint race ci si è interrogati su quello che potrebbe succedere nella gara lunga di domenica, con 24 giri da affrontare. Presto è trapelata l'ipotesi che Michelin imponesse l'utilizzo della gomma dura posteriore, quella con carcassa rinforzata, così da limitare i danni e non avere guai legati alla sicurezza.

MotoGP Giappone: Taramasso (Michelin) annuncia le decisioni

Piero Taramasso, Two-wheel Motorsport Manager di Michelin, ha spiegato quali decisioni sono state prese in vista di domenica. Innanzitutto, è stata ritirata la gomma posteriore morbida dall'allocazione per la gara, ma c'è di più: "La Medium resta disponibile - riporta Sky Sport MotoGP - ma richiederà una gestione attenta, mentre la Hard posteriore, dotata di una carcassa rinforzata, è la soluzione consigliata da Michelin per i piloti che puntano a mantenere un passo elevato per tutta la gara".

Chi nella sprint race non ha avuto problemi con la Soft e pensava persino di poterne valutare un utilizzo nella gara lunga sarà probabilmente scontento, pur dovendo accettare la decisione presa. Tra l'altro, per consentire di capire meglio come si comporta la Hard, è stato anche allungato il Warm Up: sabato mattina a Motegi la sessione non sarà da 10 minuti, la durata solita, bensì da 20. La gomma dura non è stata praticamente provata durante le prove, dunque diventa fondamentale per i piloti avere più tempo a disposizione per testarla e poi prendere una decisione in vista della corsa.