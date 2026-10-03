MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bagnaia e la gomma distrutta a Motegi: il circolo vizioso partito dalla mancanza di grip

MotoGP
di Paolo Gozzi
MotoGP Motegi 2026: Pecco Bagnaia altra delusione
Seguici su Google News
La gomma posteriore di Pecco Bagnaia, arrivata ai box con il battistrada distrutto nella parte centrale, è diventata l'immagine della Sprint di Motegi. Ora il pilota Ducati ha spiegato cosa è successo: non un difetto isolato, ma un circolo vizioso innescato dalla cronica mancanza di aderenza che lo accompagna da tutta la stagione. Come avevamo raccontato in Disastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrata, Pecco si è fermato a un giro dalla fine.

Una rimonta che sembrava possibile

Un anno fa a Motegi Bagnaia aveva vinto Sprint e Gran Premio, l'unica doppietta della sua stagione. Questa volta il weekend è partito in salita: eliminato in Q1, è scattato dalla 13ª casella. Nell'ultimo tentativo in qualifica è finito lungo all'ultima chicane, perdendo l'occasione di entrare in Q2.
Nella Sprint, sulla distanza di 12 giri, l'obiettivo era raggiungere la zona punti. "La partenza è stata normale. Ho cercato di risalire e ho recuperato due posizioni dopo la caduta dei tre piloti davanti. Poteva esserci la possibilità di fare nono e prendere un punto: avevo davanti Marini e Quartararo e secondo me era un obiettivo fattibile".

Vibrazioni e freno dietro

Il punto di svolta è arrivato a metà gara. Ai microfoni di Sky Sport, Bagnaia ha ricostruito come il tentativo di correggere il problema abbia finito per aggravarlo, giro dopo giro. "Verso il sesto giro ho iniziato ad avere molte vibrazioni negli ingressi e questo ha provocato poi che si scaldasse sempre di più, perché per cercare di non farla vibrare cercavo di usare più il freno dietro e questo ha avuto sempre più conseguenze sul girare".
Alla base c'è l'asfalto nuovo, che ha reso difficile prevedere il comportamento della posteriore. "Situazione difficile, purtroppo c'è l'asfalto nuovo e non sapevamo cosa ci saremmo potuti aspettare dalla gomma dietro. Abbiamo cercato di scegliere quella che avrebbe potuto essere il compromesso migliore, però purtroppo con la mancanza di grip tendi a scaldare di più la gomma e possono succedere queste cose qua".
Pecco Bagnaia

Il confronto con Martin

Bagnaia non è stato l'unico a soffrire: anche Jorge Martin ha chiuso con la posteriore in pessime condizioni, mentre il vincitore Marc Marquez non ha avuto problemi. Secondo Sky Sport, Bezzecchi è arrivato con la gomma integra, ma lui e Miller erano gli unici con la media al posteriore. Pecco però distingue il suo caso da quello del pilota Aprilia: "Non conosco le motivazioni di Martin, ma potrebbe magari essere stato perché hanno mantenuto un ritmo abbastanza veloce. Nel mio caso è più dovuto al fatto che mi manca tanto grip e quando accelero la gomma tende a scivolare tanto, tende a scaldarsi di più e quindi a provocare questo surriscaldamento, che porta poi a creare problemi alla gomma"
Cosa innesca un problema di questo genere? "Purtroppo sono cose che difficilmente succedono quando parti e ti fermi e quando giri da solo. Quando invece guidi in gruppo la moto e le gomme tendono a scaldarsi di più e può succedere".

Domenica dalla quinta fila

Nel Gran Premio Bagnaia, futuro pilota Aprilia, partirà ancora 13°. Lo scenario gomme è cambiato: come riportato in MotoGP, allarme gomme a Motegi: la contromossa di Michelin per Warm Up e Gara, Michelin ha ritirato la soft per la gara. Per Pecco la chiave resta una sola: "Se riusciamo a risolvere i problemi di grip, possiamo risolvere il problema alla gomma posteriore".
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Disastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrataDisastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrata
Caos gomme a Motegi, anche la media va in bolle: Miller "Tutti con la dura"Caos gomme a Motegi, anche la media va in bolle: Miller "Tutti con la dura"
Pecco Bagnaia

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Sprint Race MotoGP in Giappone
MotoGP

MotoGP, allarme gomme a Motegi: la contromossa di Michelin per Warm Up e Gara

Jorge Martin, Enea Bastianini e Diogo Moreira al traguardo della Sprint MotoGP a Motegi
MotoGP

Martin e Bastianini penalizzati a Motegi: le reazioni dei piloti dopo la Sprint

MotoGP Motegi 2026: scoppia il caos gomme
MotoGP

Caos gomme a Motegi, anche la media va in bolle: Miller "Tutti con la dura"

Altre notizie

italia-motocross-nazioni-2026

La Francia infiamma il MXoN, Italia solida: domani l’assalto decisivo, orari e diretta streaming

Motocross
Sprint Race MotoGP in Giappone

MotoGP, allarme gomme a Motegi: la contromossa di Michelin per Warm Up e Gara

MotoGP
Jorge Martin, Enea Bastianini e Diogo Moreira al traguardo della Sprint MotoGP a Motegi

Martin e Bastianini penalizzati a Motegi: le reazioni dei piloti dopo la Sprint

MotoGP
MotoGP Motegi 2026: scoppia il caos gomme

Caos gomme a Motegi, anche la media va in bolle: Miller "Tutti con la dura"

MotoGP
Marco Bezzecchi in sella all'Aprilia RS-GP26 sulla griglia MotoGP della Sprint a Motegi

Bezzecchi spiazza tutti: ecco cosa c'è dietro la scelta della gomma media a Motegi

MotoGP

Articoli popolari

Bagger: Harley Davidson punta tutto sulla world cup

Harley-Davidson cambia strategia: addio al MotoAmerica, tutto sulla World Cup

In Pista
Superbike: Alvaro Bautista diventa tester?

Bautista senza sella per il 2027: un costruttore cinese gli offrirà la Superbike del futuro?

Superbike
yamileth-abrego-dama-motocross (1)

Tragedia a Panama: chi era Yamileth Abrego, la "Dama del Motocross" che ha ispirato generazioni

Motocross
Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia si ricorda di Noriyuki Haga: in MotoGP il casco dedicato al mito Superbike

MotoGP
MotoGP 2026 Motegi: ecco la gomma di Bagnaia dopo undici giri di Sprint

Disastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrata

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading